BMW tiene un competidor eléctrico que cuesta mucho menos y no renuncia al diseño SUV

Coches y Motos 28 AGO 2026 - 13:29h.

Un SUV muy tecnológico para toda la familia preparado para codearse con los premium, pero a precio de generalista

El nuevo BYD es una fotocopia del Toyota Corolla

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La sorpresa del BYD Atto 3 no aparece al conducirlo, sino al entrar. Una pantalla de 15,6 pulgadas puede girar para colocarse en vertical u horizontal. El techo panorámico, la tapicería vegana y la iluminación refuerzan la presentación. Ofrece una atmósfera tecnológica sin exigir el precio de un BMW eléctrico.

Esa comparación tiene límites. El Atto 3 no alcanza el refinamiento, la personalización ni la imagen de marca de un BMW iX1. Sin embargo, puede convencer a quienes priorizan equipamiento y coste. Sus rivales son Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4 y Nissan Ariya, tres modelos eléctricos de orientación familiar.

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Espacio para toda la familia y más de 400 km de autonomía

El BYD mide 4,46 metros y presenta una anchura de 1,88 metros. Su batalla alcanza 2,72 metros, permitiendo aprovechar el habitáculo. El maletero ofrece 440 litros, suficientes para una utilización. Cuando se abaten los respaldos, el volumen aumenta hasta 1.338 litros y facilita transportar objetos voluminosos.

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No existe una lista de motores. La versión disponible entrega 204 CV y 310 Nm a las ruedas delanteras. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos y alcanza 160 km/h. La respuesta inmediata aporta agilidad en ciudad, mientras sus prestaciones permiten viajar con margen por autopista.

La batería de 60 kWh homologa 420 kilómetros de autonomía WLTP. No es la cifra más alta del segmento, pero cubre desplazamientos y escapadas. La bomba de calor ayuda a mejorar la eficiencia con temperaturas bajas. También dispone de cargador de 11 kW y tecnología V2L para alimentar dispositivos.

No es un BMW, pero no tiene nada que envidiar de los más premium

El precio al contado asciende a 36.313 euros. Aplicando financiación y ayudas públicas, BYD anuncia una tarifa desde 28.888 euros. La diferencia resulta, por lo que conviene revisar las condiciones y comprobar qué subvenciones corresponden a cada comprador. Aun así, queda por debajo de numerosos SUV eléctricos premium.

El acabado Design incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED, acceso sin llave y portón eléctrico. Suma cargador inalámbrico, cámaras y sensores de aparcamiento. La seguridad incorpora control de crucero adaptativo, frenada automática, mantenimiento de carril, ángulo muerto y tráfico cruzado.