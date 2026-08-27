Kawasaki aprieta a Honda y a Suzuki con una trail que es una de las opciones más equilibradas
Incluye una larga lista de características
La nueva Kawasaki Z650 es la más bonita del catálogo
En Kawasaki saben cómo poner en problemas a marcas de la magnitud de Honda o Suzuki, con una trail que es considerada una de las opciones más equilibradas para viajar y para hacer todo tipo de rutas. Porque la Versys 1100 S se ha ido renovando y actualizando a lo largo de los últimos años para convertirse en una inversión segura y en una de las mejores de todo el mercado, e incluye una larga lista de características de serie que la hacen ser tan especial y llamativa.
Para comenzar, equipa un propulsor de 1099 centímetros cúbicos de cilindrada, de cuatro cilindros en línea, que declara una potencia de 135 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 112 Nm a 7.600 rpm. Es una moto rutera, de suave funcionamiento, apta para todo tipo de vías, y que es divertida de conducir. Y cuenta con acelerador electrónico que gestiona los cuatro modos de conducción, el quickshifter, los modos de potencia del motor, el control de tracción o el ABS en curva, a través de la IMU de seis ejes.
También cuenta con el control de velocidad de crucero o con el embrague anti-rebote equipado de serie, para que no le falte de nada, y a nivel estético es de las motos más bonitas que han hecho en la firma nipona. Ofrece una gran protección aerodinámica, una ergonomía muy cómoda y en el equipamiento, incluye puños y asientos calefactables y una pantalla TFT a todo color con tacómetro analógico y conectividad incluida, preparada para funcionar con voz.
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Gracias a una promoción especial, la Kawasaki Versys 1100 S se puede conseguir en caso de que únicamente pagues 16.975 euros, un precio en el que se incluyen tres años de garantía y seguro de forma completamente gratuita.