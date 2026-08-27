Kawasaki aprieta a Honda y a Suzuki con una trail que es una de las opciones más equilibradas

Coches y Motos 27 AGO 2026 - 11:41h.

Incluye una larga lista de características

La nueva Kawasaki Z650 es la más bonita del catálogo

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En Kawasaki saben cómo poner en problemas a marcas de la magnitud de Honda o Suzuki, con una trail que es considerada una de las opciones más equilibradas para viajar y para hacer todo tipo de rutas. Porque la Versys 1100 S se ha ido renovando y actualizando a lo largo de los últimos años para convertirse en una inversión segura y en una de las mejores de todo el mercado, e incluye una larga lista de características de serie que la hacen ser tan especial y llamativa.

Para comenzar, equipa un propulsor de 1099 centímetros cúbicos de cilindrada, de cuatro cilindros en línea, que declara una potencia de 135 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 112 Nm a 7.600 rpm. Es una moto rutera, de suave funcionamiento, apta para todo tipo de vías, y que es divertida de conducir. Y cuenta con acelerador electrónico que gestiona los cuatro modos de conducción, el quickshifter, los modos de potencia del motor, el control de tracción o el ABS en curva, a través de la IMU de seis ejes.

También cuenta con el control de velocidad de crucero o con el embrague anti-rebote equipado de serie, para que no le falte de nada, y a nivel estético es de las motos más bonitas que han hecho en la firma nipona. Ofrece una gran protección aerodinámica, una ergonomía muy cómoda y en el equipamiento, incluye puños y asientos calefactables y una pantalla TFT a todo color con tacómetro analógico y conectividad incluida, preparada para funcionar con voz.

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Gracias a una promoción especial, la Kawasaki Versys 1100 S se puede conseguir en caso de que únicamente pagues 16.975 euros, un precio en el que se incluyen tres años de garantía y seguro de forma completamente gratuita.