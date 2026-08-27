Audi tiene un SUV que puede complicarle las cosas al BMW X1 y no necesita ser premium para destacar

Coches y Motos 27 AGO 2026 - 07:11h.

Es el SUV más vendido de Audi y también el peor enemigo del Mercedes GLA

Audi tiene un problema grave

Compartir







El Audi Q3 renovado no intenta llamar la atención mediante soluciones extravagantes. Su propuesta parte de un formato equilibrado y fácil de utilizar. Mide 4,48 metros de longitud y conserva proporciones adecuadas para ciudad y carretera. Es suficientemente compacto para maniobrar y suficientemente amplio para responder como coche familiar.

La distancia entre ejes alcanza 2,68 metros y permite aprovechar el habitáculo. Detrás, la banqueta puede dividirse en proporción 40:20:40. Esta solución facilita transportar pasajeros y objetos largos. El maletero ofrece 420 litros con cinco plazas, mientras que al abatir los respaldos alcanza una capacidad de 1.525 litros.

PUEDE INTERESARTE El Audi que no parece un Audi llega a Europa

Elegante, calidad en materiales y acabados, y mucha personalidad

Audi ha trabajado la calidad percibida. Los materiales, ajustes y presentación transmiten solidez sin recurrir a una decoración recargada. El Q3 pretende destacar por aquello que se aprecia después de muchos kilómetros. El confort y el comportamiento en marcha son argumentos importantes frente al BMW X1 y el Mercedes GLA.

PUEDE INTERESARTE Audi deja de fabricar el Q2

La versión de acceso emplea un motor de gasolina 1.5 TFSI con un sistema microhíbrido. Desarrolla 150 CV y 250 Nm. La transmisión automática envía la potencia delante. Esta mecánica permite obtener la etiqueta ECO, una ventaja para circular por zonas urbanas sometidas a restricciones medioambientales.

Las prestaciones resultan suficientes. El Q3 acelera de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos y alcanza 209 km/h. Audi anuncia un consumo combinado de 6,0 litros cada 100 kilómetros. No busca ofrecer sensaciones deportivas, pero sí una respuesta suave y adecuada para desplazamientos cotidianos y viajes.

Precio y equipamiento

El precio anunciado asciende a 48.530 euros. La cifra lo sitúa directamente en territorio premium, aunque el Q3 no necesita presumir de esa condición. Su valor reside en el equilibrio general. Ofrece imagen, calidad, tecnología y una conducción cuidada sin obligar a escoger una terminación especialmente costosa.

El equipamiento incluye faros LED, llantas de 17 pulgadas y climatizador de dos zonas. También incorpora cuadro digital, pantalla MMI de 8,8 pulgadas, Bluetooth y servicios conectados. Audi completa la dotación con Pre Sense, mantenimiento de carril y alerta de cambio de carril.