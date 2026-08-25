Coches y Motos 25 AGO 2026 - 20:11h.

Este SUV francés destaca por ofrecer un confort superior al resto de sus competidores

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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El Renault Austral se ha convertido en uno de los SUV familiares más interesantes del mercado gracias a su diseño, tecnología y gama electrificada. Sin embargo, existe otra alternativa francesa que puede resultar todavía más atractiva para quienes ponen el confort por encima de cualquier otro aspecto. El Citroën C5 Aircross apuesta precisamente por ofrecer una experiencia especialmente agradable tanto en ciudad como, sobre todo, durante los viajes largos.

Citroën lleva décadas haciendo del confort una de sus principales señas de identidad y el C5 Aircross representa perfectamente esta filosofía. Su propuesta no pasa por ofrecer un comportamiento deportivo, sino por conseguir que conductor y pasajeros lleguen a su destino con el menor cansancio posible.

El Citroën C5 Aircross crece y gana presencia

La nueva generación del C5 Aircross supone un importante salto adelante. Con aproximadamente 4,65 metros de longitud, se convierte en un SUV familiar considerablemente amplio y con una presencia más contundente que su predecesor.

El diseño exterior también evoluciona hacia una imagen más moderna. Citroën mantiene algunos de sus habituales elementos diferenciadores, pero ahora los combina con unas líneas más sofisticadas y una estética que transmite mayor sensación de calidad.

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El crecimiento exterior tiene también consecuencias positivas dentro. Las plazas traseras ofrecen un espacio generoso para viajar cómodamente y el maletero cuenta con alrededor de 565 litros de capacidad, suficiente para transportar el equipaje habitual de una familia durante unas vacaciones.

El confort sigue siendo su gran especialidad

Si existe un apartado donde el C5 Aircross puede marcar diferencias respecto a muchos rivales es precisamente en comodidad. La marca francesa ha prestado especial atención tanto a los asientos como al funcionamiento de la suspensión.

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Los conocidos asientos Advanced Comfort están diseñados para ofrecer un tacto especialmente agradable, mientras que la suspensión prioriza claramente la capacidad para filtrar las irregularidades del asfalto.

No es un SUV que busque transmitir cada movimiento de la carretera al conductor. Todo lo contrario. El objetivo es conseguir una conducción relajada, suave y agradable, algo especialmente interesante cuando toca afrontar varios cientos de kilómetros.

Un aislamiento acústico pensado para viajar

A esa comodidad se suma otro aspecto fundamental: el aislamiento acústico. Citroën ha trabajado para reducir la presencia de los ruidos procedentes del exterior y conseguir un habitáculo tranquilo.

En autopista, esta característica puede marcar una diferencia importante. Menos ruido aerodinámico y de rodadura significa también menos cansancio después de varias horas al volante.

Precisamente esta combinación de suspensión confortable, buenos asientos e insonorización convierte al C5 Aircross en una alternativa especialmente recomendable para quienes utilizan frecuentemente el coche para viajar.

La versión híbrida ofrece 145 CV y etiqueta ECO

Entre las diferentes mecánicas disponibles destaca la versión Hybrid de 145 CV, que combina un motor de gasolina con un sistema electrificado y una transmisión automática.

Una de sus principales ventajas es que no necesita enchufarse. El conductor simplemente utiliza el coche con normalidad mientras el sistema gestiona automáticamente la parte eléctrica. Además, cuenta con la etiqueta ECO de la DGT, un argumento cada vez más importante.

Su consumo puede moverse alrededor de los 5 litros cada 100 kilómetros en condiciones favorables, una cifra interesante para un SUV de estas dimensiones.

Una alternativa al Austral con una personalidad diferente

El Renault Austral sigue siendo una opción muy completa, especialmente para quienes valoran tecnología y una conducción equilibrada. El Citroën C5 Aircross, sin embargo, plantea una filosofía diferente.

Su amplitud, aislamiento acústico y extraordinaria orientación hacia el confort hacen que pueda resultar incluso más interesante para determinados compradores.

Para quien busque un SUV familiar pensado principalmente para viajar cómodamente, transportar mucho equipaje y recorrer kilómetros con tranquilidad, el Citroën C5 Aircross tiene argumentos suficientes para situarse entre las mejores alternativas de su categoría.