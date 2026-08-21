Más refinado y, para muchos, mejor que el Mercedes GLA y con un comportamiento impecable

Coches y Motos 21 AGO 2026 - 08:18h.

Además, cuesta mucho menos que sus rivales directos

Volvo se carga el EX40

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El Volvo XC40 convence antes por sensaciones que por cifras. La dirección resulta precisa. La suspensión filtra bien los baches. El habitáculo permanece silencioso y transmite solidez. Frente al Mercedes GLA, propone una conducción menos efectista, pero especialmente natural. Todo parece pensado para viajar relajado, sin renunciar a un comportamiento seguro.

El GLA juega la carta de la imagen. El BMW X1 apuesta por un tacto más dinámico. El Audi Q3 busca equilibrio y tecnología. El Volvo responde con asientos cómodos, mandos sencillos y una atmósfera serena. No pretende imitarlos. Su refinamiento nace de hacer fáciles incluso los desplazamientos largos por carretera.

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Una oferta irresistible para uno de los premium más top

La oferta cambia todavía más la conversación. Su tarifa oficial es de 42.800 euros, aunque Volvo lo anuncia por 31.900 euros. Exige 13.144 euros de entrada y 47 mensualidades de 150 euros. La cuota final asciende a 18.360,43 euros, con posibilidad de conservarlo, devolverlo o cambiarlo después.Modelos como el GLA o el Audi superan los 50 o 60.000 euros.

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En la vida familiar tampoco se queda corto. Sus 4,44 metros permiten circular por ciudad sin grandes complicaciones. La batalla alcanza 2,70 metros. Detrás aparece un maletero de 452 litros, ampliable hasta 1.328 litros. Hay capacidad para afrontar vacaciones, compras grandes o transportar objetos voluminosos con los respaldos abatidos.

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Así es el Volvo XC40 más económico

El acabado Essential apuesta por lo verdaderamente útil. Incorpora asientos Comfort eléctricos, climatizador bizona, faros LED y llantas de 17 pulgadas. Añade cuadro digital de 12,3 pulgadas y pantalla central de nueve. Android Auto, Apple CarPlay, cámara trasera y sensores de aparcamiento completan una dotación bastante coherente.

Su mecánica utiliza un gasolina turbo de 163 CV y 265 Nm, acompañado por un sistema MHEV de 48 voltios. El cambio automático tiene siete relaciones. La tracción es delantera. Necesita 8,5 segundos para alcanzar 100 km/h y llega a 180 km/h. El consumo homologado se sitúa en 6,5 l/100 km.

La electrificación ligera concede la etiqueta ECO. Mientras que la seguridad, como siempre en Volvo, también está muy presente. Suma mantenimiento de carril, reconocimiento de señales, tráfico cruzado y numerosos airbags.