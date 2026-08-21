Dacia tiene el coche perfecto para hacer viajes largos en familia
Etiqueta ECO, alta tecnología y consumos de risa
El SUV número uno de Dacia está de estreno
Cinco ocupantes, varias maletas y cientos de kilómetros por delante. Ese es el escenario donde el Dacia Bigster cobra sentido. No busca impresionar mediante lujos innecesarios. Su propuesta consiste en ofrecer espacio, autonomía y comodidad por un precio razonable. Una fórmula pensada para vacaciones, escapadas y desplazamientos familiares frecuentes durante todo el año.
Kia Sportage, Nissan Qashqai y Toyota Corolla Cross ofrecen alternativas más conocidas. El Dacia responde con 4,57 metros de largo y una batalla de 2,70 metros. Su carrocería permite viajar desahogado sin alcanzar dimensiones difíciles de manejar. Además, conserva esa relación entre coste y practicidad característica de la marca.
Dacia también sabe fabricar familiares de última generación a precios ajustados
El maletero dispone de 456 litros en las versiones convencionales y 430 litros en el híbrido. Hay sitio para equipaje, compras o accesorios infantiles. Los acabados son Essential, Expression, Extreme y Journey. Desde el primero aparecen climatización manual, cámara trasera, instrumentación digital de siete pulgadas y pantalla multimedia de 10,1.
Entre sus cuatro mecánicas, dos destacan especialmente para cubrir largas distancias. La primera es el Hybrid-G 150 4x4, disponible desde 29.420 euros al contado o 27.099 financiados. Ya incorpora el acabado Expression. Su gran argumento es poder recorrer hasta 1.500 kilómetros sin detenerse a repostar.
Así son los Bigster más top
Para conseguirlo combina un gasolina 1.2 TCe turbo, GLP, asistencia microhíbrida y un motor eléctrico trasero. Dispone de tracción total y transmisión automática de doble embrague. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,5 segundos y alcanza 180 km/h. Es la opción indicada para viajar lejos y afrontar superficies complicadas.
La segunda alternativa cuesta 30.920 euros al contado o 28.479 euros financiados. También parte del acabado Expression. Utiliza un gasolina 1.8 acompañado por un motor eléctrico. Entrega 155 CV y 205 Nm. Completa el 0 a 100 km/h en 9,7 segundos y limita su velocidad máxima a 180 km/h. Su consumo homologado de 4,6 l/100 km lo convierte en el más eficiente para carretera y ciudad.