Aprilia acerca a más motoristas una de las deportivas más espectaculares de su catálogo en 2026

Coches y Motos 21 AGO 2026 - 05:15h.

Es capaz de entregar una potencia de 105 CV, y está dotado de un acelerador electrónico ride by wire

El nuevo scooter de Aprilia es, para muchos, el más bonito de la marca

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La Aprilia RS 660 Factory merece ser considerada como una de las deportivas más increíbles y sensacionales que se han visto nunca en el catálogo de la firma, gracias a su excelente combinación de diseño, prestaciones y tecnología. Está muy bien equipada a nivel tecnológico, y es una de las mejores motos que hay en el sector. Aparte, se ha ido renovando y actualizando constantemente, hasta acabar por convertirse en una de las inversiones más inteligentes que se pueden hacer.

En 2025, se le instalaron unos alerones aerodinámicos inspirados en los de competición, un motor más potente y una electrónica mejorada, además de haber recibido la ansiada homologación Euro 5+. La imagen de la moto es especialmente llamativa, con unas líneas modernas marcadas por su frontal, con una triple óptica delantera, iluminación full LED, luz diurna DRL y mucho más. No obstante, lo más importante es lo que oculta su interior.

Ahí es donde nos podemos encontrar con un propulsor de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 660 centímetros cúbicos, de tamaño compacto. Es capaz de entregar una potencia de 105 CV, y está dotado de un acelerador electrónico ride by wire, que garantiza una rápida y precisa respuesta, además de poder limitarse para el carné A2. Y cuenta con ayudas como el control anti-caballito, el control de velocidad, el control de tracción o el quickshifter. Y en la instrumentación, hay que mencionar la pantalla TFT digital.

La Aprilia RS 660 implica de un desembolso de 12.300 euros

Si quieres hacerte con esta Aprilia RS 660, lo que vas a tener que hacer es invertir un total de 12.300 euros, lo que no puede parecernos una cantidad más razonable y apetecible en todos los sentidos de la palabra. No lo dudes y aprovecha esta magnífica ocasión.