Ni Toyota C-HR ni Nissan Qashqai, el SUV que está conquistando a quienes buscan calidad sin pagar de más

Coches y Motos 20 AGO 2026 - 06:10h.

Premium, deportivo, pero precios muy cercanos a los generalistas

Mejor y, para muchos, más bonito que el Cupra Formentor

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El Toyota C-HR y el Nissan Qashqai suelen aparecer primero en cualquier búsqueda de un SUV compacto. Sin embargo, el Cupra Formentor se ha hecho un hueco por méritos propios. Combina una presentación cuidada, una conducción más dinámica y un precio promocionado que rebaja su tarifa oficial sin disparar demasiado la factura.

Con 4,45 metros de largo y 2,68 metros entre ejes, ofrece un tamaño cómodo para casi todo. No resulta aparatoso en ciudad y mantiene buenas plazas posteriores en el uso diario. El maletero cubica 450 litros, suficiente para viajar en familia. Su carrocería baja también aporta una sensación más cercana a un turismo.

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El Cupra Formentor es el deportivo premium del pueblo

El equipamiento de serie llega bien surtido desde el primer día. Incluye llantas de aleación de 18 pulgadas, climatizador de tres zonas y acceso Keyless-Go. Añade sensores delanteros y traseros, cristales oscurecidos y retrovisores eléctricos, calefactables y plegables. El volante deportivo calefactable pone la guinda a un habitáculo con personalidad.

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En seguridad dispone de control automático de distancia, reconocimiento de señales y detector de cansancio. También incorpora limitador predictivo de velocidad, cámara multifunción y varios airbags. Los faros principales LED mejoran la visibilidad. No pretende descubrir la pólvora, pero reúne ayudas útiles para conducir diariamente con mayor tranquilidad, especialmente en viajes largos.

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Versiones mecánicas para todos los gustos

La versión de acceso utiliza un 1.5 de gasolina con 150 CV y 250 Nm. Lleva cambio manual de seis marchas y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos, alcanza 204 km/h y consume 6,6 l/100 km. Cupra lo anuncia desde 33.402 euros.

Sobre catálogo cuesta 41.342 euros. Quien quiera etiqueta ECO puede elegir el mismo motor con asistencia MHEV desde 36.342 euros. También existe un gasolina de 204 CV por 43.204 euros y un diésel de 150 CV desde 38.462 euros. La variedad permite ajustar mejor la compra.

El híbrido enchufable arranca en 43.480 euros. Entrega 204 CV y 350 Nm, acelera hasta 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza 210 km/h. Su autonomía eléctrica llega a 124 kilómetros y homologa 0,4 l/100 km.