Coches y Motos 19 AGO 2026 - 22:01h.

El utilitario japonés es una excelente opción para el día a día

Mazda ajusta el precio del Mazda3, uno de los compactos con mejor equilibrio entre diseño y comportamiento

Compartir







Los SUV se han convertido en la opción preferida de muchos compradores, pero eso no significa que sean siempre la alternativa más lógica. Especialmente cuando el coche va a utilizarse principalmente en ciudad, un utilitario puede resultar más económico, eficiente y cómodo. El Mazda 2 Hybrid es un buen ejemplo y, gracias a su precio promocionado, se convierte en una propuesta especialmente atractiva.

Mazda apuesta en este modelo por una fórmula sencilla: dimensiones contenidas, mecánica híbrida autorrecargable, cambio automático y etiqueta ECO. Una combinación que permite enfrentarse no solamente a otros utilitarios híbridos, sino también a algunos de los SUV urbanos que actualmente concentran buena parte de las ventas.

PUEDE INTERESARTE Seguramente no lo conoces, pero este Mazda es un chollo

El Mazda2 Hybrid tiene un precio que lo acerca a los coches baratos

El precio es precisamente uno de los grandes argumentos del Mazda2 Hybrid. La gama tiene una tarifa oficial que supera claramente los 20.000 euros, pero las promociones disponibles permiten reducir considerablemente la factura en las versiones de acceso.

De esta forma, es posible encontrar el Mazda2 Hybrid desde alrededor de 19.500 euros, una cantidad muy interesante teniendo en cuenta que estamos ante un coche híbrido convencional con cambio automático. La rebaja permite que el modelo japonés entre en un terreno en el que habitualmente encontramos utilitarios con mecánicas de gasolina convencionales o con sistemas de microhibridación.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Mazda CX-80 confirma que Mazda fabrica uno de los SUV más atractivos del mundo

También juega a su favor su tamaño. Con aproximadamente 3,94 metros de longitud, es un coche especialmente manejable en ciudad. Aparcar resulta sencillo y moverse por calles estrechas es considerablemente más cómodo que con muchos SUV.

El punto menos destacado está en su capacidad de carga. Su maletero ronda los 286 litros, por lo que existen alternativas más espaciosas. Sin embargo, resulta suficiente para compras habituales, equipaje de una pareja o el uso cotidiano que normalmente se espera de un modelo de estas características.

PUEDE INTERESARTE Mazda ajusta el precio del Mazda3, uno de los compactos con mejor equilibrio entre diseño y comportamiento

Un híbrido de 116 CV que destaca por sus bajos consumos

Otro de los grandes argumentos del Mazda 2 Hybrid aparece bajo el capó. Su sistema híbrido autorrecargable desarrolla 116 CV de potencia y trabaja conjuntamente con una transmisión automática. No es necesario conectarlo a un enchufe, ya que la batería recupera energía durante la conducción y las frenadas.

Esta tecnología permite circular durante determinados momentos utilizando únicamente el motor eléctrico, algo especialmente útil en recorridos urbanos. El resultado es un consumo homologado que puede situarse por debajo de los 4 l/100 km en las versiones más eficientes.

Además, el Mazda2 Hybrid cuenta con la etiqueta ECO de la DGT, proporcionando ventajas frente a los coches exclusivamente de gasolina o diésel ante las restricciones de circulación de muchas ciudades.

No hace falta comprar un SUV para tener un coche polivalente

El Mazda2 Hybrid demuestra que todavía existen alternativas muy interesantes fuera de la moda SUV. Evidentemente, un todocamino ofrecerá normalmente una posición de conducción más elevada, mayor capacidad de maletero y, dependiendo del modelo, más espacio para los pasajeros.

Sin embargo, el pequeño Mazda responde mejor cuando las prioridades son el consumo, la facilidad de conducción y el coste de utilización. Sus 116 CV permiten también afrontar desplazamientos por carretera y autopista sin que quede limitado exclusivamente al entorno urbano.

Con un precio promocionado que ronda los 19.500 euros, cambio automático, consumos muy bajos y etiqueta ECO, el Mazda2 Hybrid se convierte en una opción especialmente lógica para quienes quieren un coche eficiente y bien equipado sin pagar el sobreprecio ni cargar con las mayores dimensiones de un SUV.