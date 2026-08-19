Cupra tiene un eléctrico que combina diseño, tecnología y calidad para plantar cara a BMW y Mercedes

Coches y Motos 19 AGO 2026 - 02:00h.

El Born es uno de los mejores eléctricos de su categoría

Cupra convierte el Raval en un eléctrico para todos los bolsillos

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Cupra ha pasado en pocos años de ser una desconocida para buena parte del público a convertirse en una de las marcas con mayor personalidad del mercado europeo. Su apuesta por el diseño deportivo, la tecnología y un posicionamiento a medio camino entre los fabricantes generalistas y premium tiene en el Cupra Born uno de sus mejores representantes.

El compacto eléctrico comparte algunos elementos técnicos con otros modelos del Grupo Volkswagen, pero Cupra ha conseguido darle un carácter propio. Su estética, puesta a punto y presentación interior buscan convertirlo en una alternativa para quienes quieren un eléctrico diferente sin asumir necesariamente los precios habituales de BMW o Mercedes.

Hasta 326 CV para el Cupra Born más deportivo

La gama del Born ofrece diferentes configuraciones para adaptarse tanto a quienes priorizan eficiencia como a aquellos que buscan prestaciones. Especialmente interesante resulta el Cupra Born VZ, la versión más deportiva y potente.

Esta variante desarrolla 326 CV y entrega la potencia al eje trasero, una configuración que ayuda a reforzar su carácter dinámico. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 5,6 segundos, unas prestaciones propias de un compacto deportivo.

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La autonomía también es uno de los argumentos importantes del modelo español. Dependiendo de la batería y de la versión elegida, el Born puede superar los 500 kilómetros con una carga, mientras que las configuraciones con mayor capacidad pueden acercarse a los 600 kilómetros de autonomía homologada.

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Son cifras que permiten utilizarlo como único coche con muchas menos limitaciones, incluyendo desplazamientos largos siempre que exista una planificación adecuada de las recargas.

Diseño y tecnología para acercarse a las marcas premium

El aspecto exterior es probablemente uno de los elementos que más diferencia al Born. Cupra ha apostado por una carrocería de líneas agresivas, una posición relativamente baja y numerosos detalles deportivos.

El mismo planteamiento continúa dentro. La instrumentación digital se complementa con una gran pantalla central destinada al sistema multimedia, mientras que la conectividad y los servicios online tienen un importante protagonismo.

Dependiendo del acabado, puede incorporar asientos deportivos, materiales específicos, iluminación ambiental y numerosos asistentes a la conducción. Todo ello ayuda a generar una sensación más especial que la que encontramos en muchos compactos eléctricos generalistas.

La practicidad tampoco queda olvidada. Con unos 4,32 metros de longitud, el Born mantiene unas dimensiones razonables para ciudad y ofrece cinco plazas. Su maletero dispone de alrededor de 385 litros, suficiente para cubrir las necesidades habituales e incluso afrontar viajes.

Una alternativa diferente a BMW y Mercedes

El Cupra Born no pretende competir directamente en todos los aspectos con los eléctricos premium. Modelos de BMW y Mercedes pueden ofrecer mayores niveles de refinamiento, materiales más sofisticados o una imagen de marca más exclusiva.

Sin embargo, el Cupra responde con diseño, prestaciones y tecnología por un precio generalmente más contenido. Además, las promociones disponibles pueden hacer que determinadas versiones resulten especialmente competitivas.

La posibilidad de disponer de hasta 326 CV y autonomías que pueden superar los 500 kilómetros refuerza todavía más su atractivo.

Cupra demuestra así que un eléctrico compacto puede ser algo más que una opción racional para ahorrar combustible. El Born combina practicidad, tecnología y un marcado carácter deportivo, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan un eléctrico con personalidad sin necesidad de dar el salto definitivo a las marcas premium.