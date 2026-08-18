Mucho espacio y etiqueta ECO, este SUV familiar tiene un precio más propio de un coche compacto y planta cara al Toyota Corolla Cross
Y encima es uno de los modelos más bonitos que tiene Renault en su gama
El nuevo Toyota empieza a ser considerado el coche más bonito de toda la historia de Toyota
El Renault Symbioz juega una carta bastante inteligente. Tiene dimensiones familiares, etiqueta ECO en toda la gama y un precio muy ajustado para todo lo que ofrece. De hecho, muchos lo consideran el modelo más premium de Renault, pero no por ello propone cifras desorbitadas. Frente al Toyota Corolla Cross, llega dispuesto a dar mucha guerra.
Con 4,41 metros de largo, resulta más manejable de lo que su apariencia sugiere. La batalla alcanza 2,64 metros. Lo mejor aparece detrás. El maletero parte de 460 litros y puede crecer hasta 1.582 litros al abatir los asientos. Hay espacio de sobra para maletas, carrito y compras semanales.
Para muchos, este es el Renault más premium de la marca
La gama se divide en Evolution, Techno, Esprit Alpine e Iconic. El acabado básico ya incluye climatizador automático, tarjeta manos libres y cámara trasera. Añade sensores de aparcamiento, cuadro digital de siete pulgadas y sistema multimedia OpenR Link de 10,4 pulgadas. También dispone de cargador inalámbrico y cristales posteriores oscurecidos.
La seguridad tampoco queda para las versiones caras. Incorpora frenada de emergencia con detección de peatones, ciclistas e intersecciones. Suma mantenimiento de carril, reconocimiento de señales, detector de fatiga y control de crucero. Los anclajes Isofix, el freno automático con AutoHold y los airbags de cortina completan una dotación bastante seria.
Tres versiones mecánicas, todas con etiqueta ECO de la DGT
El acceso recurre a un motor de gasolina adaptado al GLP, con 120 CV y 200 Nm. Necesita 12 segundos para alcanzar 100 km/h y llega a 180 km/h. Homologa 5,9 l/100 km. Cuesta 25.935 euros al contado o 22.628 euros financiados, una cifra con mucho gancho.
Después aparece el MHEV de 140 CV y 260 Nm. Utiliza cambio automático multimodo y tracción delantera. Completa el 0 a 100 km/h en 7,2 segundos, alcanza 180 km/h y consume 5,9 litros. Lleva etiqueta ECO y parte de 30.385 euros, o 27.099 euros mediante financiación.
Curiosamente, el híbrido autorrecargable resulta más barato. Entrega 160 CV, consume solo 4,3 l/100 km y acelera hasta 100 km/h en 9,1 segundos. Arranca en 30.149 euros al contado o 26.443 financiados.