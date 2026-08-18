Coches y Motos 18 AGO 2026 - 22:33h.

La opción que eligen los urbanitas que quieren circular con estilo, y no solo por la ciudad

El icono de Renault que, para muchos, es el menos bonito

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El Renault Clio sigue siendo una referencia entre los utilitarios, pero el Citroën C3 propone algo diferente por un precio parecido. Su nueva generación abandona la silueta tradicional y adopta una imagen cercana a un pequeño SUV. Es corto, fácil de aparcar y ofrece una postura de conducción más elevada.

Mide 4,02 metros de largo, por lo que encaja bien en calles estrechas y plazas ajustadas. Sin embargo, su altura de 1,58 metros ayuda a aprovechar mejor el habitáculo. El maletero ofrece 300 litros, suficiente para la compra, varias mochilas o el equipaje habitual de una escapada corta.

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El Citroën C3 evoluciona para seguir siendo el rey

Citroën divide la gama en los acabados You, Plus y Max. El primero ya incorpora aire acondicionado, elevalunas eléctricos delanteros y retrovisores regulables eléctricamente. Añade volante multifunción, tapicería de tela y llantas de acero de 16 pulgadas. No tira la casa por la ventana, pero cubre el día a día.

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También cuenta con Head-Up Display, Bluetooth y sensores traseros de aparcamiento. La suspensión Citroën Advanced Comfort busca marcar diferencias sobre asfaltos deteriorados. En seguridad aparecen airbags frontales, laterales y de cortina, mantenimiento de carril, aviso de colisión, control de crucero, alerta de atención y asistente de arranque en pendiente.

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Precios low cost para toda la gama

La opción más asequible utiliza el conocido 1.2 PureTech de 100 CV y 205 Nm. Se combina con cambio manual de seis marchas y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,1 segundos, alcanza 194 km/h y homologa un consumo medio de 5,6 litros cada 100 kilómetros.

Esta versión cuesta desde 15.440 euros, tanto al contado como financiada según la oferta indicada. La financiación permite acceder mediante cuotas de 89 euros mensuales, aunque conviene revisar entrada, plazo y pago final. Por precio, el C3 también puede atraer a quienes estaban valorando un Clio con equipamiento equivalente.

Por encima aparece el C3 Hybrid de 110 CV, asociado a un cambio automático E-DCS6. Consume 5,2 l/100 km y obtiene la etiqueta ECO de la DGT. Parte de 20.500 euros. Rivales como el Jeep Avenger o el Toyota Yaris Cross no lo tienen fácil.