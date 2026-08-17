Coches y Motos 17 AGO 2026 - 07:53h.

El Polo es un icono en su categoría

Volkswagen reinventa el Polo

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El Volkswagen Polo sigue demostrando que los utilitarios tradicionales tienen mucho que decir frente al auge de los SUV. El modelo alemán lleva décadas siendo una de las referencias de su categoría gracias a una combinación de calidad, espacio, comportamiento y facilidad de uso que lo convierte en un coche especialmente polivalente.

Su precio ha sido tradicionalmente uno de los puntos que lo alejaban de las alternativas más económicas. Sin embargo, las promociones actuales permiten acceder al Polo por una cantidad mucho más ajustada, acercándolo a modelos que juegan precisamente la carta del bajo coste.

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Un utilitario que aprovecha muy bien el espacio

Con aproximadamente 4,07 metros de longitud, el Volkswagen Polo conserva unas dimensiones perfectas para moverse por ciudad. Es fácil de conducir, ocupa poco espacio y resulta mucho más manejable que cualquiera de los numerosos SUV que dominan actualmente el mercado.

Lo interesante aparece cuando se abren las puertas. Volkswagen ha conseguido aprovechar muy bien el espacio disponible y ofrece un habitáculo más amplio de lo que podrían hacer pensar sus dimensiones exteriores.

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Las plazas delanteras resultan cómodas y las traseras permiten transportar adultos con bastante solvencia para tratarse de un utilitario. También puede cumplir perfectamente como coche para una pequeña familia que no necesite el espacio adicional de un compacto o un SUV.

Otro de sus puntos fuertes es el maletero. Sus 351 litros de capacidad son una cifra considerable para un coche de este tamaño y permiten afrontar tanto las necesidades habituales del día a día como escapadas o viajes sin demasiadas limitaciones.

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Equipamiento completo y diferentes motores

La gama del Volkswagen Polo permite elegir entre diferentes mecánicas de gasolina. La opción más sencilla recurre al conocido motor 1.0 MPI atmosférico con 80 CV, asociado a una caja de cambios manual.

Es una configuración enfocada principalmente a quienes utilizan el coche en ciudad y alrededores. Por encima aparecen las versiones equipadas con el motor 1.0 TSI turboalimentado, que ofrecen mejores prestaciones y resultan más adecuadas para quienes realizan desplazamientos frecuentes por carretera.

El Polo también destaca por ofrecer un equipamiento tecnológico considerable. Dependiendo del acabado puede incorporar instrumentación digital, pantalla multimedia, conectividad con teléfonos móviles, faros LED, sensores de aparcamiento y numerosos asistentes de seguridad y ayuda a la conducción.

Todo ello acompañado de una presentación interior sobria, pero con una sensación de calidad que continúa siendo uno de los argumentos tradicionales del modelo alemán.

Una oferta que cambia por completo su posicionamiento

El precio es precisamente donde el Volkswagen Polo gana ahora buena parte de su atractivo. Gracias a las promociones disponibles, el modelo puede encontrarse por alrededor de 16.900 euros en su configuración de acceso.

Esta cifra lo coloca mucho más cerca de coches que habitualmente destacan por ser especialmente económicos. Modelos como el Dacia Sandero, el SEAT Ibiza, el Citroën C3 o el Skoda Fabia aparecen inevitablemente entre sus principales alternativas.

El Polo no pretende convertirse en un coche low cost, sino ofrecer algo más por una cantidad que actualmente resulta mucho más competitiva.

Por menos de 17.000 euros, combina un maletero de 351 litros, cinco plazas, unas dimensiones exteriores muy contenidas y un equipamiento suficientemente completo. Una fórmula que demuestra que todavía es posible encontrar un coche práctico y espacioso sin tener que dar necesariamente el salto a un SUV.