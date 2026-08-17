Coches y Motos 17 AGO 2026 - 04:06h.

Así es la versión híbrida enchufable de la nueva generación del Toyota C-HR

Toyota convierte al Corolla en una bestia

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El Nissan Qashqai lleva años marcando el ritmo entre los SUV compactos. Su planteamiento familiar y popularidad lo convierten en una referencia. Toyota responde con un modelo menos convencional. El C-HR apuesta por una carrocería deportiva y una gama electrificada, pensada para reducir consumos sin renunciar a buenas prestaciones.

La generación del Toyota C-HR ofrece versiones híbridas autorrecargables y una alternativa híbrida enchufable. Esta última es la gran novedad. Permite afrontar recorridos cotidianos sin utilizar gasolina, siempre que se cargue regularmente. Al mismo tiempo, conserva un motor térmico para viajar sin depender de puntos de recarga.

Así es el Toyota C-HR híbrido enchufable

El sistema PHEV combina un bloque de gasolina de dos litros con un motor eléctrico. En conjunto desarrolla 223 CV. La transmisión es automática CVT. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,2 segundos y alcanza 180 km/h. Son prestaciones notables en un SUV pensado para el uso diario.

Su batería dispone de 13,8 kWh. Gracias a ella puede recorrer hasta 62 kilómetros en modo eléctrico. El consumo homologado queda en 1,2 l/100 km, aunque dependerá de la frecuencia de recarga. También obtiene la etiqueta CERO de la DGT, una ventaja para circular por zonas restringidas.

El C-HR mide 4,36 metros de largo y ofrece una batalla de 2,64 metros. Sus dimensiones facilitan el uso urbano. La instalación de la batería reduce el maletero hasta 311 litros, frente a los 358 litros de otras variantes. Es un sacrificio que debe valorarse si se viaja con mucho equipaje.

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Un equipamiento a la altura

El acabado Advance incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED y acceso y arranque sin llave. Añade climatizador bizona mediante bomba de calor y asientos delanteros calefactados. La seguridad queda reforzada con control de crucero adaptativo, sensores delanteros y traseros, además de una cámara posterior para facilitar las maniobras.

Dentro aparecen dos pantallas de 12,3 pulgadas. Una corresponde al cuadro digital. La otra controla el sistema multimedia e incorpora Apple CarPlay y Android Auto. Toyota anuncia esta versión desde 35.725 euros al contado o 32.500 euros financiados.