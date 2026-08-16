Kia presenta un eléctrico tan completo por su precio que ni Renault ni MG consiguen hacerle sombra

Coches y Motos 16 AGO 2026 - 13:57h.

Más de 200 CV de potencia, hasta 605 km de autonomía y un precio que te hará frotar los ojos

No es un SUV, pero este Kia es perfecto para las familias

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Muchos eléctricos urbanos funcionan bien como segundo coche, pero pierden atractivo cuando deben viajar o cargar equipaje. El Kia EV3 busca evitar esa limitación. Mantiene una carrocería compacta, ofrece un maletero generoso y puede superar los 600 kilómetros de autonomía. Esa combinación complica el trabajo de Renault, MG y otros rivales.

Con 4,30 metros de largo, resulta manejable dentro de la ciudad. Su batalla de 2,68 metros permite aprovechar el habitáculo. El maletero dispone de 460 litros y alcanza 1.251 litros al abatir los asientos posteriores. Así puede transportar compras, maletas, bicicletas o los objetos de una familia.

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Una opción cada vez más popular en el mercado de los 100% eléctricos

La gama se divide en Air, Earth, Earth Pack Comfort y GT-Line. Desde el acabado incluye llantas de 17 pulgadas, faros LED y climatizador automático bizona. También equipa llave inteligente, botón de arranque, cámara posterior y sensores delanteros y traseros, elementos útiles durante el desplazamiento.

El salpicadero reúne dos pantallas de 12,3 pulgadas. Una corresponde a la instrumentación digital. La otra integra el navegador Kia Connect. Android Auto y Apple CarPlay funcionan sin cables. Tampoco faltan control de crucero adaptativo con función Stop&Go y frenada automática capaz de reconocer peatones y ciclistas.

Hasta 605 km de autonomía

Todas las versiones emplean un motor delantero de 204 CV y 283 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y alcanza 170 km/h. No pretende ser deportivo, pero responde con rapidez. La tracción delantera simplifica el conjunto y deja la elección en manos de la batería.

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La unidad de 58 kWh homologa hasta 436 kilómetros de autonomía. Resulta suficiente para el uso diario y escapadas ocasionales. Quienes viajen frecuentemente pueden elegir la batería de 81 kWh. Esta eleva el alcance hasta 605 kilómetros y comienza en 33.180 euros, una cifra competitiva dentro de su categoría.

El precio: sobre catálogo, el EV3 alcanza 36.188 euros. Sin embargo, Kia lo anuncia acceso desde 24.530 euros.