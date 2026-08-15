Coches y Motos 15 AGO 2026 - 14:15h.

El Ibiza no es un low cost, pero tiene una relación calidad/precio imbatible

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

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El Dacia Sandero se ha convertido en una de las grandes referencias para quienes buscan un coche nuevo económico, pero existen alternativas que pueden resultar mucho más interesantes cuando aparecen buenas promociones. Una de ellas es el Seat Ibiza, un utilitario que destaca por ofrecer mucho espacio, una conducción muy equilibrada y un equipamiento que puede ser propio de modelos considerablemente más caros.

El Ibiza es además uno de los nombres históricos del mercado español. A lo largo de sus diferentes generaciones ha evolucionado desde un sencillo coche urbano hasta convertirse en un modelo perfectamente válido como vehículo principal. Su actual generación aprovecha especialmente bien sus dimensiones exteriores y ofrece una combinación de practicidad y calidad difícil de encontrar dentro del segmento.

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Con 4,06 metros de longitud, sigue siendo suficientemente compacto para moverse con facilidad por ciudad. Sin embargo, una vez dentro transmite la sensación de pertenecer a una categoría superior, especialmente por el espacio disponible y por la estabilidad que ofrece cuando se circula por carretera.

Mucho espacio y 355 litros de maletero

Uno de los argumentos más importantes del Seat Ibiza es precisamente su habitabilidad. La plataforma permite aprovechar muy bien el espacio disponible, dejando unas plazas delanteras amplias y una segunda fila en la que dos adultos pueden viajar con comodidad.

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Pero donde realmente destaca es en el maletero. Sus 355 litros de capacidad lo sitúan entre los utilitarios más prácticos de su categoría y permiten afrontar sin demasiados problemas tanto las necesidades cotidianas como una escapada de varios días.

También ofrece un comportamiento especialmente equilibrado. En ciudad resulta ágil y sencillo de conducir, mientras que en autopista transmite una sensación de estabilidad poco habitual entre los coches pequeños. La suspensión encuentra un buen compromiso entre comodidad y firmeza y la dirección permite conducir con confianza.

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La gama mecánica ofrece diferentes alternativas de gasolina. Las versiones de acceso están pensadas principalmente para quienes realizan desplazamientos urbanos, mientras que los motores turbo TSI son más recomendables si se utiliza el vehículo habitualmente en carretera. Dependiendo de la configuración, también puede contar con cambio automático.

Un equipamiento muy completo por un precio ajustado

El otro gran argumento del Seat Ibiza está en su dotación. La evolución experimentada por los utilitarios durante los últimos años ha permitido incorporar tecnologías que anteriormente estaban reservadas para vehículos de segmentos superiores.

El Ibiza puede contar, dependiendo del acabado, con instrumentación digital, una pantalla multimedia de gran tamaño, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador automático, cámara trasera, sensores de aparcamiento, cargador inalámbrico para teléfonos móviles y diferentes asistentes a la conducción.

Los acabados superiores también permiten añadir una imagen mucho más deportiva, especialmente en las versiones FR, que incorporan detalles específicos tanto en el exterior como en el habitáculo.

La promoción disponible es precisamente lo que permite al Ibiza acercarse al territorio tradicionalmente dominado por coches como el Dacia Sandero. Aunque el modelo rumano continúa teniendo en el precio uno de sus mayores argumentos, el Seat responde con una mayor sensación de calidad y una conducción especialmente conseguida.

Sus 355 litros de maletero, el amplio espacio interior, sus posibilidades de equipamiento y su buen comportamiento tanto en ciudad como en carretera convierten al Seat Ibiza en un coche tremendamente completo. Con una oferta suficientemente agresiva, puede ser una alternativa muy seria al Sandero para quienes están dispuestos a pagar algo más a cambio de recibir un utilitario más refinado y tecnológico.