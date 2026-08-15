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Coches y motos

Suzuki democratiza uno de sus grandes referentes con un precio insuperable

Suzuki Katana
Suzuki Katana. Suzuki
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En Suzuki cuentan en su catálogo con una amplia nómina de modelos que son difíciles de superar, y muchos de ellos presumen de un precio inigualable, y de una estética impresionante. Y uno de los más populares es la Katana, un ejemplar mítico que salió a la luz en 1981, y que recuperaron en 2019, tras haber caído en el más oscuro ostracismo. Desde entonces, no ha dejado de renovarse y de actualizarse, siendo la más importante de todas en 2022.

Y es que, en ese momento, recibió la homologación Euro 5+, aparte de nuevos árboles de levas de admisión y un nuevo escape, nuevos resortes de válvula, airbox, el acelerador ribe by wire, nuevos colores o un nuevo acabado dorado. Eso sí, mantiene la esencia y la estética ochentera, con un faro delantero cuadrado y las formas angulosas del depósito y de las tapas laterales. Y en el interior, se esconde un propulsor con una cilindrada de 999 centímetros cúbicos.

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Pasando a cifras más concretas, es capaz de rendir a una potencia de 152 CV a 11.000 revoluciones por minuto, con una distribución del par más uniforme. Cuenta con control de tracción desconectable, cinco niveles de intervención, tres mapas de motor, embrague anti-rebote y quickshifter bidireccional. En la instrumentación, nos topamos con una pantalla LCD totalmente digital y a color, y el depósito de combustible es de 12 litros, por lo que no presume de la autonomía más grande del mercado.

La Suzuki Katana, a la venta desde 13.000 euros

Conseguir la Suzuki Katana no requiere de ningún desembolso espectacular ni fuera de mercado, y puedes tenerla en el garaje de tu casa si pagas un total de 13.000 euros, en caso de que no desees equiparle ningún extra, y te conformes con todo lo que tiene de serie.

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