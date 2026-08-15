Cuesta menos que un Peugeot y presume de un motor muy probado, así es el Seat que planta cara a sus rivales

Coches y Motos 15 AGO 2026 - 08:02h.

Por algo este SUV se mantiene entre los modelos más vendidos en España

Seat prepara la despedida del Ateca

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No todos necesitan un SUV grande, electrificado o repleto de soluciones costosas. Muchos conductores buscan un coche sencillo para desplazarse. También quieren espacio para viajar. El Seat Arona responde a esa fórmula. Es conocido, manejable y cuenta con una mecánica utilizada dentro del Grupo Volkswagen.

Su tamaño facilita la circulación por calles estrechas y los aparcamientos ajustados. Mide 4,15 metros de largo y tiene una batalla de 2,57 metros. Sin embargo, aprovecha su carrocería. El maletero ofrece 400 litros y dispone de doble fondo. Así puede cubrir las necesidades de una pareja o familia pequeña.

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Pequeño y sencillo, pero muy eficaz

El equipamiento de acceso resulta completo. Incluye llantas de aleación de 16 pulgadas, barras de techo negras e iluminación ambiental. También equipa aire acondicionado, reposabrazos central, elevalunas eléctricos y retrovisores calefactables con regulación eléctrica. El servicio Seat Connect permanece disponible durante diez años.

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La seguridad tampoco queda relegada. Incorpora control de crucero adaptativo, alerta por cambio involuntario de carril y asistente de arranque en pendiente. Añade control de presión de los neumáticos, ESP y airbags laterales y de cabeza. Los sensores facilitan las maniobras. Además, cuenta con anclajes ISOFIX para instalar sillas infantiles.

Así es el Seat Arona más barato

Bajo el capó aparece el conocido 1.0 TSI de tres cilindros. Entrega 95 CV y 175 Nm. Se combina con una caja manual de cinco relaciones y tracción delantera. No pretende ofrecer prestaciones deportivas. Su argumento es una tecnología extendida, solvente para ciudad y preparada para realizar desplazamientos por carretera.

El Arona acelera de 0 a 100 km/h en 11,1 segundos y alcanza 182 km/h. Su consumo combinado queda en 5,3 l/100 km. Son cifras razonables para un SUV urbano de gasolina. Frente al Renault Captur, Dacia Sandero Stepway o Citroën C3 Aircross, apuesta por un equilibrio entre practicidad, comportamiento y facilidad de conducción.

Su tarifa comienza en 23.920 euros. Seat lo anuncia por 20.336 euros al contado o 19.532,73 euros financiados. Esta fórmula exige una entrada de 4.840,93 euros, 48 mensualidades de 130 euros y una cuota final de 13.049,43 euros. En cualquier caso, te conviene calcular el coste completo.