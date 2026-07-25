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Coches y motos

Más barato que un Toyota Corolla, hecho en España y con etiqueta ECO: el compacto que cada vez convence a más conductores

Toyota Corolla
Toyota Corolla. Toyota
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El Toyota Corolla es una de las grandes referencias entre los compactos, especialmente por su eficiencia y fiabilidad. Sin embargo, el SEAT León ofrece una alternativa más económica y con un comportamiento muy cuidado. Además, se fabrica en España y mantiene una amplia tradición dentro del mercado europeo. Su versión electrificada está ahora de oferta.

El SEAT León es el compacto más vendido de la marca. Mide 4,37 metros de longitud, una cifra equilibrada para combinar ciudad y carretera. Su batalla de 2,69 metros permite aprovechar correctamente las plazas posteriores. El maletero ofrece 380 litros, suficientes para las necesidades habituales de una pareja o una pequeña familia.

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Seat León
Seat León. Seat

Un icono de las carreteras españolas que, en su versión híbrida, estáde oferta

La promoción corresponde al acabado Style EVO Edition. Su precio es de 23.813,11 euros al contado. Si se financia la compra, la cifra baja hasta los 22.409,59 euros, dejando cuotas de 150 euros. Por tanto, queda por debajo del Toyota Corolla y de otros compactos electrificados. Una diferencia importante para quienes buscan contener el presupuesto.

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Bajo el capó aparece un motor de gasolina 1.5 TSI de 115 CV y 220 Nm de par máximo. Está asistido por un sistema microhíbrido y utiliza un cambio automático. La potencia llega a las ruedas delanteras. Esta electrificación ligera permite reducir el consumo y obtener la etiqueta ECO de la DGT.

Seat León
Seat León. Seat

Prestaciones y equipamiento

El León acelera de 0 a 100 km/h en 10,4 segundos y alcanza los 197 km/h. Su consumo combinado se sitúa en solo 5,1 litros cada 100 kilómetros. No busca ofrecer prestaciones deportivas, pero responde con suficiente agilidad. Su comportamiento continúa siendo uno de los más equilibrados entre los compactos generalistas.

Seat León
Seat León. Seat

El acabado Style EVO Edition incorpora llantas de aleación de 16 pulgadas, faros LED y climatizador. También incluye sensores de aparcamiento delanteros y traseros, acceso sin llave y control de velocidad. Añade volante deportivo de cuero, sistema multimedia MIB3, retrovisores eléctricos calefactables y varios airbags.

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