SEAT mejora el SUV más estilizado y práctico de su gama

Coches y Motos 29 MAR 2026 - 19:43h.

Además, SEAT lo tiene en oferta en marzo

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El SEAT Arona se mantiene como uno de los pilares de la marca. Es el SUV pensado para la ciudad. Compacto. Ágil. Y muy fácil de conducir. Un modelo que encaja en casi cualquier tipo de uso. No es casualidad que durante años haya estado entre los coches más vendidos en España.

Su diseño ha sido renovado en 2025. Es más moderno. Más atractivo. Y con una imagen más definida. Mantiene su carácter joven. Pero mejora en detalles. Un SUV que sigue siendo muy reconocible.

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Además, destaca por su practicidad. Es un coche cómodo, fácil de usar, y con buena visibilidad. Perfecto para el día a día. También para trayectos más largos. Un equilibrio muy logrado. Las dimensiones lo hacen muy manejable. Mide 4.153 mm de largo, con 1.780 mm de ancho y 1.537 mm de alto. El maletero ofrece 400 litros. Suficiente para un uso familiar básico. Y entre sus rivales destacan el Renault Captur o el Ford Puma.

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El Seat Arona está de oferta en marzo

Un modelo que, además, actualmente está de oferta en la web de SEAT. Parte desde 20.173 euros al contado. Puede bajar a 18.873 euros financiando. Todo ello con cuotas de 130 euros al mes, una entrada de 3.709 euros y una cuota final de 13.528 euros.

En el apartado mecánico, apuesta por la eficiencia. Monta un motor 1.0 TSI de 95 CV. Con 175 Nm de par. Asociado a un cambio manual de 5 marchas. Y con tracción delantera. Una mecánica sencilla. Pero muy fiable.

Motor sencillo pero eficaz, junto a un equipamiento muy top

Las prestaciones son suficientes. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,1 segundos. Alcanza los 182 km/h. Y destaca por su consumo contenido. Solo 5,3 l/100 km. Ideal para el uso diario.

El equipamiento de serie cumple con nota. Incluye control de crucero adaptativo. También asistente de carril. Sistema ESP. Sensores de aparcamiento. Aire acondicionado. Y conectividad con SEAT CONNECT. Frente a rivales como el Renault Captur, el Dacia Sandero Stepway o el Citroën C3 Aircross, destaca por su equilibrio.