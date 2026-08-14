Coches y Motos 14 AGO 2026 - 00:04h.

Sin duda, una de las opciones inteligentes del momento en Kia

Kia revoluciona el segmento de los monovolúmenes

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El Kia Ceed demuestra que todavía existen alternativas razonables fuera del universo SUV. Cuesta desde 20.560 euros y ofrece una carrocería compacta, equipamiento completo y tecnología híbrida ligera. Su precio queda por debajo del de muchos todocaminos urbanos, aunque conserva espacio suficiente para cumplir como coche familiar.

Con 4,31 metros de largo, resulta cómodo para moverse por ciudad y viajar. Su maletero ofrece 357 litros y alcanza 1.253 litros al abatir los respaldos. No tiene una posición de conducción elevada, pero aprovecha bien el habitáculo. Compite directamente con modelos como el Ford Focus y el Seat León.

No está entre los Kia más populares, pero merece ser tenido muy en cuenta

La versión de acceso utiliza un motor 1.0 T-GDi de tres cilindros. Desarrolla 100 CV y 172 Nm. El sistema MHEV le concede la etiqueta ECO de la DGT. Lleva cambio manual de seis velocidades y tracción delantera. Su consumo medio homologado se queda en 5,2 l/100 km.

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Sus prestaciones son tranquilas. Necesita 13,1 segundos para alcanzar 100 km/h y llega hasta 178 km/h. Por encima aparece otro MHEV de 140 CV y 253 Nm. Reduce la aceleración a 11,3 segundos, alcanza 197 km/h y homologa un consumo combinado de 5,4 litros cada 100 kilómetros.

Equipamiento sencillo pero eficaz

El acabado Concept sorprende por su dotación. Incluye llantas de aleación de 16 pulgadas, luces diurnas LED y encendido automático. También equipa retrovisores eléctricos calefactables, aire acondicionado y volante multifunción de piel. El asiento del conductor puede regularse en altura y todos los elevalunas tienen accionamiento eléctrico.

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La pantalla táctil de 10,25 pulgadas incorpora navegador, Android Auto y Apple CarPlay. Hay conexión USB, Bluetooth y radio digital. Para facilitar las maniobras, Kia añade cámara posterior y sensores traseros. El control de crucero con limitador ayuda en carretera, mientras el cuadro de 4,2 pulgadas reúne la información esencial.

La seguridad está cuidada. Hay frenada de emergencia con reconocimiento de peatones y ciclistas, mantenimiento de carril y alerta de cambio involuntario. Añade detector de fatiga, control de presión, airbags y llamada e-Call.