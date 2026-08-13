Mucho equipamiento, posición cómoda y viajera, así es la moto que planta cara a la Harley-Davidson

Coches y Motos 13 AGO 2026 - 04:39h.

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Hay una moto que está conquistando a todos y que se está abriendo paso en el mercado, gracias a su excelente combinación de prestaciones, equipamiento y ergonomía, siempre por un precio contenido. Esto la posiciona en el top de motos más buscadas dentro del segmento, junto a gigantes como Harley-Davidson. Porque la Benda LFC 700, aunque todavía no sea tan conocida como creemos que se merece, es un acierto garantizado mires por donde mires.

Es una imponente custom que destaca por su apariencia futurista y sus peculiares soluciones técnicas, que en 2025 se actualizó para poder recibir la homologación Euro 5+. El motor es de cuatro cilindros, de cuatro válvulas por cilindro y con refrigeración líquida, con una cilindrada total de 675 centímetros cúbicos. La potencia que entrega es de 78 CV a 10.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 60 Nm a 8.000 rpm, y cuenta con embrague anti-rebote, para evitar el deslizamiento de la rueda trasera.

Las suspensiones son KYB regulables, compuestas por una horquilla invertida, y los frenos son Brembo, destacando el doble disco delantero con pinzas radiales, mientras que el peso neto de la moto llega a los 287 kilos. En cuanto al equipamiento, no le falta de nada, siendo tan completa, pero lo que destaca por encima del resto, y lo que consideramos que es más importante, es su pantalla TFT en la instrumentación, que ofrece toda la información de manera clara.

Aprovecha el descuento que tiene la Benda LFC 700

Gracias al increíble descuento que ha recibido en su precio, la Benda LFC 700 puede estar en tu garaje en caso de que desembolses un total de 9.900 euros, tras los más de 2.000 euros que le han rebajado.