Ni Ducati ni Triumph: la moto más bonita que puedes conducir con carné de coche no es europea

En Benda han conseguido crear una Napoleon Bob 125 que es totalmente irresistible

Si estás pensando en comprarte una moto, pero tan solo dispones del carné de coche, no tienes de qué preocuparte. Porque hemos encontrado una que es fantástica y que se adapta a la perfección a tus necesidades. No es europea, por lo que no lleva el sello de Ducati, de Triumph, de BMW ni de cualquier otra firma que te puedas imaginar. Para sorpresa de absolutamente nadie, llega desde China, que se ha convertido en el gigante de la industria, y ya está arrasando.

Y es que en Benda han conseguido crear una Napoleon Bob 125 que es totalmente irresistible. Es la hermana pequeña de la 500 y la 250, que fruto del éxito que han tenido, han optado por crear una versión de dimensiones más reducidas. Es pequeña, sí, de tan solo 125 centímetros cúbicos de cilindrada, pero tiene la misma personalidad que sus hermanas mayores, y a nivel estético, es idéntica a la 250. Donde hay cambios es en las prestaciones, como es obvio.

Su motor no es un sencillo mono cilíndrico refrigerado por aire, sino un V2 de refrigeración líquida que es capaz de entregarte una potencia de 13,8 CV a 9.500 revoluciones por minuto, con una caja de cambios de seis velocidades y control de tracción. Monta un sistema alternativo en la parte frontal, con dos amortiguadores y un sistema de bieletas, mientras que detrás está lo mismo, pero insertados dentro del triangulo del basculante. El faro redondo es LED, y la instrumentación es una esfera redonda. El peso neto es de 182 kilos, y monta ABS de doble canal.

Acaba de llegar a España por menos de 5.000 euros

Hace poco tiempo que ha salido a la venta esta Benda Napoleon Bob 125, que ahora puede ser tuya por apenas 4.790 euros, razón por la que ya está arrasando en ventas.