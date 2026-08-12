Coches y Motos 12 AGO 2026 - 02:37h.

El Clio sigue siendo una de las mejores opciones de su categoría

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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Los coches económicos están ganando protagonismo, especialmente con la llegada de nuevas marcas que utilizan el precio como principal argumento. Sin embargo, fabricantes tradicionales como Renault también tienen propuestas capaces de competir en este terreno. El Renault Clio es un buen ejemplo: un utilitario espacioso, tecnológico y equilibrado que, gracias a las promociones disponibles, consigue acercarse al territorio de los coches baratos.

El Clio continúa siendo uno de los modelos fundamentales de Renault. Su última evolución mantiene unas dimensiones contenidas para desenvolverse cómodamente por ciudad, pero aprovecha muy bien cada centímetro de la carrocería. Esto permite disponer de un coche válido para los desplazamientos cotidianos y también para viajar, algo que no siempre ocurre entre las alternativas más económicas.

Frente a modelos de MG, Renault responde además con una gama mecánica especialmente amplia, incluyendo opciones de gasolina, GLP e híbridas.

Mucho espacio interior y un maletero que sorprende por su capacidad

Con una longitud ligeramente superior a los 4,10 metros, el Renault Clio continúa encajando perfectamente dentro del segmento de los utilitarios. Sin embargo, su aprovechamiento interior permite disfrutar de una habitabilidad propia de coches considerablemente mayores.

Las plazas delanteras ofrecen espacio suficiente incluso para ocupantes altos, mientras que las traseras permiten transportar adultos sin demasiadas dificultades. Esto convierte al Clio en una alternativa perfectamente válida como único vehículo para una pareja o una pequeña familia.

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Uno de sus grandes argumentos es el maletero. Dependiendo de la motorización elegida, puede acercarse a los 400 litros de capacidad, una cifra excelente para un vehículo de estas dimensiones. Permite transportar sin problemas la compra semanal, varias maletas o el equipaje necesario para realizar una escapada.

En carretera también demuestra que no está pensado exclusivamente para ciudad. La suspensión consigue un buen compromiso entre comodidad y estabilidad y la calidad de rodadura permite afrontar viajes largos con suficiente confort.

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Mucho equipamiento y diferentes motores para plantar cara a MG

Otro punto fuerte del Renault Clio es la variedad de su oferta mecánica. Las versiones más sencillas recurren a motores de gasolina, mientras que también existen alternativas capaces de funcionar con GLP. Estas últimas resultan especialmente interesantes para quienes buscan reducir el coste por kilómetro y, además, permiten disfrutar de la etiqueta ECO de la DGT.

La gama incluye igualmente una versión híbrida E-Tech. Esta alternativa combina un motor de gasolina con diferentes componentes eléctricos para reducir considerablemente el consumo, especialmente en circulación urbana, donde puede desplazarse durante determinados momentos utilizando únicamente electricidad.

El equipamiento tecnológico también marca diferencias respecto a muchos modelos económicos. Dependiendo del acabado, puede incorporar una gran pantalla central para el sistema multimedia, instrumentación digital, conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, climatización automática, cámara trasera y sensores de aparcamiento.

A todo ello se suman numerosos asistentes a la conducción, incluyendo sistemas de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales, frenada automática de emergencia y control de crucero adaptativo en determinadas versiones.

Pero uno de sus mayores argumentos aparece al analizar las promociones disponibles. Las campañas comerciales pueden reducir considerablemente el precio respecto a la tarifa oficial, acercando al Clio a modelos que tradicionalmente han competido exclusivamente por ser baratos.

Con mucho espacio para sus dimensiones, un enorme maletero, motores eficientes y un equipamiento tecnológico muy completo, el Renault Clio demuestra que todavía existen alternativas europeas capaces de responder al crecimiento de MG. Un utilitario que combina precio, practicidad y calidad sin necesidad de dar el salto a un coche más grande.