Coches y Motos 30 JUL 2026 - 06:50h.

160 CV y un consumo inferior a los 4 litros cada 100 km

El icono de Renault que, para muchos, es el menos bonito

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El Toyota Yaris demuestra que la tecnología híbrida tiene sentido en un utilitario. Consume poco, funciona bien en ciudad y ofrece una fiabilidad reconocida. Sin embargo, el japonés tiene cada vez más rivales. Uno de ellos es el Renault Clio. Un icono entre los utilitarios que, en su recién estrenada generación, ofrece una versión HEV con más potencia y un precio muy competitivo.

Renault ha transformado su imagen sin romper con lo anterior. El frontal gana personalidad. Los faros son afilados y la firma luminosa aporta carácter. La carrocería conserva proporciones compactas, pero parece más asentada. No busca convertirse en un SUV. Sigue siendo un turismo práctico, bajo y sencillo de conducir.

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Un Renault Clio con mucha personalidad

Con 4,12 metros de largo, resulta adecuado para moverse entre calles estrechas. Su batalla alcanza los 2,58 metros y permite aprovechar el habitáculo. El argumento aparece en el maletero. Ofrece 391 litros, una capacidad notable dentro de su categoría. Rivales como el Seat Ibiza, el Opel Corsa o el Peugeot 208 quedan avisados.

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La versión que compite con el Yaris es la híbrida autorrecargable, situada en lo alto de la gama. Está disponible desde 23.304 euros al contado o 22.566 euros financiados. Una diferencia entre modalidades. Por ese importe se obtiene un utilitario electrificado con prestaciones adecuadas para salir de la ciudad.

Así es el que, para muchos, es el mejor Clio de la gama

Su sistema híbrido desarrolla 160 CV y 270 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos y alcanza 180 km/h. Son cifras más propias de un compacto potente que de un urbano eficiente. Lo mejor aparece en el consumo: homologa 3,9 litros cada 100 kilómetros.

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La gama se articula con los acabados Evolution, Techno y Esprit Alpine. Desde el primero incorpora pantalla multimedia OpenR Link de 10,1 pulgadas, instrumentación de siete pulgadas y conexión inalámbrica para el teléfono. Añade freno eléctrico, sensores traseros de aparcamiento, elevalunas en ambas filas y actualizaciones durante cinco años.

El apartado de seguridad resulta completo. Incluye control de crucero adaptativo con función Stop&Go, frenada de emergencia y vigilancia de atención del conductor. Dispone de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales, alerta de distancia y detección de peatones y ciclistas. El Clio cambia por fuera, pero mejora donde importa.