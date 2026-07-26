Coches y Motos 26 JUL 2026 - 03:51h.

El Clio estrena generación para seguir siendo una gran alternativa al utilitario japonés

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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El Renault Clio lleva décadas siendo uno de los utilitarios más exitosos del mercado europeo y, con su última actualización, ha conseguido reforzar todavía más una fórmula que parecía difícil de mejorar. Su diseño renovado, la incorporación de una mecánica híbrida más potente y eficiente y un nivel tecnológico propio de segmentos superiores hacen que siga siendo una de las compras más recomendables para quienes buscan un coche compacto para el día a día. No es extraño que muchos lo consideren el utilitario más atractivo de su categoría y uno de los pocos capaces de plantar cara al Toyota Yaris en eficiencia.

La gran novedad del Clio híbrido es su sistema E-Tech de nueva generación, que eleva la potencia hasta los 160 CV. Esta cifra supone un importante salto respecto a la versión anterior y convierte al modelo francés en uno de los utilitarios híbridos más prestacionales del mercado. Gracias a esta mecánica, el Clio ofrece una conducción ágil tanto en ciudad como en carretera, con una aceleración contundente y una respuesta inmediata cuando se necesita adelantar o incorporarse a vías rápidas.

A pesar de ese incremento de potencia, Renault ha conseguido mantener un consumo muy reducido. Homologa únicamente 3,9 litros cada 100 kilómetros, una cifra que lo sitúa entre los híbridos más eficientes de su segmento y que permite reducir notablemente el gasto en combustible a lo largo del año. Además, cuenta con la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja cada vez más importante para circular por ciudades con restricciones medioambientales y beneficiarse de descuentos en aparcamientos o peajes en determinados municipios.

Un diseño atractivo y un interior mucho más tecnológico

Uno de los mayores atractivos del Renault Clio siempre ha sido su diseño. La última actualización introduce un frontal completamente renovado, con una parrilla más moderna, nuevos grupos ópticos LED y una firma lumínica que le aporta una personalidad muy marcada. El resultado es un coche que transmite una imagen deportiva y sofisticada, diferenciándose claramente de muchos de sus rivales.

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En el habitáculo también se aprecia una evolución importante. El salpicadero presenta un diseño más limpio y moderno, mientras que la calidad de los materiales mejora la sensación de estar al volante de un vehículo de una categoría superior. La instrumentación digital y el sistema multimedia con pantalla táctil ocupan un lugar protagonista, ofreciendo una experiencia de uso intuitiva y compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

El equipamiento disponible también resulta muy completo. Puede incorporar climatizador automático, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento, acceso y arranque sin llave, cargador inalámbrico para teléfonos móviles y un amplio conjunto de asistentes a la conducción que aumentan tanto la seguridad como el confort en cualquier tipo de desplazamiento.

Un híbrido pensado para todo tipo de conductores

El Renault Clio híbrido no solo destaca por su consumo. También convence por su equilibrio general. Sus 4,12 metros de longitud facilitan las maniobras en ciudad, mientras que el espacio interior resulta suficiente para cuatro adultos y un uso familiar ocasional. El maletero mantiene una buena capacidad, permitiendo afrontar sin problemas el uso cotidiano o viajes de fin de semana.

La transmisión automática contribuye a que la conducción sea especialmente cómoda en entornos urbanos, donde el sistema híbrido aprovecha con frecuencia el motor eléctrico para reducir el consumo y ofrecer una marcha silenciosa y suave. En carretera, la potencia de 160 CV permite mantener ritmos elevados con total comodidad y realizar adelantamientos con seguridad.

Todo ello convierte al Renault Clio híbrido en una de las propuestas más completas del segmento. Su combinación de diseño, eficiencia, tecnología, buenas prestaciones y un consumo realmente bajo lo sitúan como una alternativa muy seria al Toyota Yaris y como una de las mejores opciones para quienes buscan un utilitario moderno capaz de ofrecer mucho más de lo que tradicionalmente se espera de un coche de este tamaño.