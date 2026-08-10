Honda tiene un híbrido que hace temblar al Toyota Corolla Cross y ni Nissan puede igualar

Coches y Motos 10 AGO 2026 - 16:44h.

La marca japonesa apuesta por un HEV en un segmento clave

El nuevo Honda Prelude es uno de los coupés más bonitos en la historia reciente de Honda y apunta a deportivos mucho más caros

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El mercado de los SUV híbridos se ha convertido en uno de los más competidos, especialmente entre las marcas japonesas. Toyota cuenta con una enorme experiencia gracias a modelos como el Corolla Cross, mientras que Nissan ha apostado con fuerza por la electrificación en el Qashqai. Sin embargo, Honda tiene una alternativa que puede presumir de eficiencia, potencia y un comportamiento dinámico especialmente cuidado: el Honda ZR-V.

Situado entre el HR-V y el CR-V dentro de la gama japonesa, el ZR-V busca conquistar a quienes quieren un SUV familiar sin necesidad de apostar por un vehículo demasiado grande. Su principal argumento está bajo el capó, donde encontramos una mecánica híbrida autorrecargable que combina buenas prestaciones con unos consumos contenidos.

El Honda ZR-V apuesta por 184 CV y etiqueta ECO

Honda utiliza en el ZR-V su conocido sistema híbrido e. Está construido alrededor de un motor de gasolina de 2.0 litros acompañado por la parte eléctrica para ofrecer una potencia conjunta de 184 CV. Una cifra más que suficiente para mover con soltura al SUV japonés tanto por ciudad como en autopista.

Uno de los aspectos más interesantes es que no necesita conectarse a ningún enchufe. El sistema gestiona automáticamente la energía y permite utilizar el motor eléctrico durante determinados momentos de la conducción, especialmente en entornos urbanos. Gracias a su condición de híbrido autorrecargable, dispone además de la etiqueta ECO de la DGT.

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El consumo homologado ronda los 5,8 litros cada 100 kilómetros, una cifra competitiva teniendo en cuenta sus prestaciones y dimensiones. El ZR-V mide alrededor de 4,57 metros de longitud, situándose en una posición interesante para quienes necesitan espacio familiar pero no quieren las dimensiones de los SUV más grandes.

Honda también ha cuidado especialmente su comportamiento dinámico. La dirección precisa y un chasis con una puesta a punto equilibrada permiten que resulte más agradable de conducir de lo que suele ser habitual en este tipo de vehículos.

Una importante rebaja aumenta considerablemente su atractivo

El precio ha sido tradicionalmente uno de los principales obstáculos del Honda ZR-V. Con una tarifa que puede superar ampliamente los 40.000 euros, tenía difícil competir directamente contra algunos de los SUV híbridos más populares.

Sin embargo, las promociones disponibles pueden reducir considerablemente la factura final. Con descuentos que rondan los 7.000 euros en determinadas condiciones, el precio puede situarse alrededor de los 38.000 euros, haciendo que el ZR-V resulte mucho más interesante.

Frente al Toyota Corolla Cross, Honda propone una alternativa con una conducción especialmente refinada y un diseño con cierto carácter deportivo. También puede convertirse en una opción frente al Nissan Qashqai para quienes valoran la suavidad de funcionamiento y la calidad de construcción.

Su principal punto débil aparece en el maletero, cuya capacidad ronda los 380 litros y queda por debajo de algunos competidores. A cambio, ofrece un habitáculo confortable, buenos acabados y un elevado nivel tecnológico y de seguridad.

Con 184 CV, etiqueta ECO, un consumo cercano a 5,8 l/100 km y una importante campaña de descuentos, el Honda ZR-V reúne argumentos suficientes para convertirse en uno de los SUV híbridos japoneses más interesantes para quienes buscan eficiencia sin renunciar a unas buenas prestaciones.