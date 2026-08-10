BYD convierte en accesible el SUV electrificado que más expectación ha generado con un nuevo precio de acceso

Coches y Motos 10 AGO 2026 - 12:44h.

Un tapado entre los SUV familiares híbridos enchufables a tener muy en cuenta

BYD trae a España el icono americano

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El BYD Seal U DM-i ha generado expectación porque reúne características poco habituales. Es grande, híbrido enchufable y está equipado. Ofrece una autonomía eléctrica aprovechable. Ahora BYD refuerza su argumento con una tarifa de acceso que lo acerca al presupuesto de SUV.

Su dotación sorprende. Incluye techo panorámico practicable, asientos eléctricos ventilados y calefactados, tapicería sintética y sonido Infinity. Añade cuadro digital de 12,3 pulgadas y una pantalla giratoria de 15,6 pulgadas. Dispone de Apple CarPlay, Android Auto, cargadores inalámbricos y Head-Up Display.

218 CV de potencia, 80 km en modo 100% eléctrico y menos de 30.000 euros

Al contado cuesta 35.790 euros. Financiando y aplicando las ayudas del Plan Auto+, baja hasta 29.990 euros. Así gana atractivo frente a sus rivales. Eso sí, conviene revisar las condiciones de financiación y los requisitos de las ayudas antes de comparar el coste definitivo.

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Su batería de 18,3 kWh permite recorrer 80 kilómetros en modo eléctrico. Sirve para desplazamientos diarios sin encender el motor de gasolina. Obtiene la etiqueta CERO de la DGT. Puede entrar en áreas restringidas y disfrutar de ventajas de estacionamiento, según municipio.

Combina un gasolina 1.5 de 98 CV con una unidad eléctrica de 197 CV. Entrega 218 CV y 300 Nm. La tracción es delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y alcanza 170 km/h. Ofrece prestaciones para viajar.

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Tamaño familiar y un equipamiento a la altura

Es familiar. Mide 4,78 metros de largo, 1,89 metros de ancho y 1,66 metros de alto. La batalla alcanza 2,76 metros. El maletero dispone de 552 litros, adecuados para vacaciones. La apertura del portón simplifica la carga de carritos y maletas.

La seguridad incorpora alerta de tráfico cruzado trasero y detección de vehículos en el ángulo muerto. Mitsubishi Outlander, Kia Sorento y Hyundai Santa Fe encuentran así un rival con otro planteamiento. El BYD combina tamaño, tecnología y uso eléctrico sin exigir el precio habitual de un SUV premium. Mientras que su oferta financiada lo sitúa por debajo de muchos híbridos