El nuevo BYD es el coche más atractivo de la marca

Coches y Motos 26 ABR 2026 - 14:36h.

218 CV de potencia, hasta 500 km de autonomía y carácter totalmente premium

El nuevo BYD es una fotocopia del Toyota Corolla

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El BYD Seal U es una de las opciones inteligentes del momento. Y también es una propuesta emocional. Destaca por su diseño, pero también por su relación entre precio, tecnología y equipamiento.

Su estética es moderna y cuidada. Con líneas fluidas y proporciones equilibradas que transmiten sensación de coche grande y bien asentado sobre el asfalto. Con 4.785 mm de largo, tiene una presencia frente a rivales como el Tesla Model Y o el Kia EV6.

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Las dimensiones no solo aportan imagen. También espacio. El interior es amplio. Cómodo. Y muy aprovechable. El maletero de 552 litros destaca frente a muchos competidores, mientras que su capacidad máxima de 1.440 litros lo convierte en un SUV muy práctico para el día a día o para viajar.

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El BYD Seal U está de oferta

En su interior, la tecnología es protagonista. La pantalla táctil de 15,6 pulgadas domina el salpicadero, acompañada de un cuadro digital moderno. Todo está bien integrado. Y el sistema resulta intuitivo. Además, la calidad percibida ha dado un salto importante en este modelo.

Un SUV venido desde China que encuentras disponible ahora mismo anunciado en la web de la marca desde 34.841 euros, frente a los 43.790 euros de catálogo.

Así es el BYD Seal U más económico

Este precio es para la versión de acceso. Se configura con un motor eléctrico de 218 CV y 310 Nm de par, suficiente para mover con soltura el conjunto. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos y alcanza los 175 km/h, ofreciendo un rendimiento correcto para su enfoque.

Respecto a la batería , hay dos opciones. La versión Comfort, con 71,8 kWh, alcanza unos 420 km de autonomía WLTP. Por encima, la versión Design, con 87 kWh, llega hasta los 500 km, además de permitir cargas rápidas de hasta 140 kW.

El equipamiento es muy completo desde el inicio. Incluye cámara 360º, asistentes avanzados de conducción, control de crucero adaptativo y múltiples sistemas ADAS que mejoran la seguridad y el confort.