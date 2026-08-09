Skoda tiene un SUV que amenaza al Volkswagen T-Roc y ni Cupra puede igualar

Coches y Motos 09 AGO 2026 - 05:50h.

El Karoq no destaca por diseño, pero es una compra muy racional

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

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El mercado de los SUV compactos está repleto de modelos con una fuerte personalidad y una gran variedad de propuestas, pero pocos consiguen reunir tantas cualidades como el Skoda Karoq. Mientras el Volkswagen T-Roc apuesta por un diseño más desenfadado y los modelos de Cupra ponen el foco en la deportividad, el SUV de la firma checa destaca por ofrecer un equilibrio difícil de superar entre calidad, espacio, confort y practicidad. Precisamente esa combinación es la que está haciendo que cada vez más compradores lo consideren una de las alternativas más inteligentes del segmento.

Con 4,39 metros de longitud, el Skoda Karoq ofrece unas dimensiones ideales para quienes buscan un coche cómodo en ciudad, pero suficientemente amplio para afrontar viajes en familia. Su diseño mantiene la sobriedad característica de la marca, con líneas limpias y una imagen robusta que ha sabido envejecer muy bien. No pretende llamar la atención con soluciones extravagantes, sino transmitir sensación de solidez y elegancia.

Uno de sus grandes argumentos es el espacio interior. Las plazas traseras destacan por ofrecer una excelente habitabilidad, incluso para tres ocupantes, mientras que el maletero alcanza los 521 litros de capacidad, una cifra superior a la de muchos de sus principales rivales. Además, en determinadas versiones incorpora el sistema VarioFlex, que permite desplazar, abatir o incluso desmontar los asientos posteriores para aumentar todavía más la capacidad de carga.

Un interior práctico y con una calidad sobresaliente

Skoda siempre ha dado mucha importancia a la funcionalidad y el Karoq es uno de los mejores ejemplos de esta filosofía. El interior transmite una elevada sensación de calidad gracias al buen ajuste de los materiales y a una ergonomía muy cuidada. Todo está colocado donde debe estar y el manejo de los diferentes controles resulta intuitivo incluso para quienes utilizan el vehículo por primera vez.

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El puesto de conducción incorpora instrumentación digital configurable y una pantalla central compatible con Apple CarPlay y Android Auto. A ello se suma una posición de conducción elevada que mejora la visibilidad y aumenta la sensación de seguridad durante los desplazamientos.

Como es habitual en la marca, tampoco faltan las soluciones Simply Clever, con múltiples huecos portaobjetos, compartimentos bajo los asientos, ganchos para bolsas, mesas plegables opcionales y numerosos pequeños detalles que facilitan el uso diario.

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Motores eficientes para todos los perfiles

La oferta mecánica del Skoda Karoq permite adaptarse a todo tipo de conductores. En gasolina encontramos el eficiente 1.0 TSI de 115 CV, ideal para un uso cotidiano, mientras que el equilibrado 1.5 TSI de 150 CV ofrece unas prestaciones claramente superiores sin disparar el consumo gracias a la desconexión automática de cilindros.

Para quienes realizan muchos kilómetros cada año siguen disponibles los motores 2.0 TDI de 115 y 150 CV, muy apreciados por su bajo consumo y su excelente respuesta en carretera. Algunas versiones pueden combinarse con el cambio automático DSG y con tracción total, ampliando todavía más su versatilidad.

En marcha, el Karoq destaca por ofrecer un elevado nivel de confort. La suspensión filtra muy bien las irregularidades, el aislamiento acústico está muy conseguido y la dirección transmite una gran sensación de estabilidad tanto en ciudad como en vías rápidas.

Un SUV muy completo con un precio competitivo

El equipamiento es otro de los puntos fuertes del modelo. Desde las versiones de acceso incorpora faros LED, climatizador automático, cuadro digital, sensores de aparcamiento, pantalla multimedia y un completo paquete de asistentes a la conducción. Los acabados superiores añaden elementos como cámara de visión trasera, control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto, acceso sin llave, portón eléctrico o asientos calefactados.

Con un precio de partida cercano a los 26.000 euros, el Skoda Karoq ofrece una relación entre calidad, espacio y equipamiento que resulta difícil de igualar. Sus motores de 115, 150 y hasta 190 CV, un maletero de 521 litros y un enfoque claramente orientado al confort hacen que pueda competir de tú a tú con el Volkswagen T-Roc. Además, su equilibrio general y su enorme practicidad son argumentos que incluso algunos modelos de Cupra, mucho más enfocados a la deportividad, no consiguen igualar.