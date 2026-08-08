Nissan X-Trail Adventure reinventa las escapadas electrificadas

Recupera el ADN del Patrol y lo combina con tecnologías e-POWER y e-4ORCE para explorar cualquier destino

El nuevo Nissan X-Trail es el SUV más impactante de la marca y compite de tú a tú con modelos mucho más caros

Compartir







Durante décadas, el nombre Nissan ha estado ligado a algunos de los todoterrenos más capaces del mercado. El Patrol forjó una reputación basada en la robustez y la capacidad para llegar donde otros se detenían. Ahora, esa herencia se traslada al siglo XXI con el nuevo X-Trail Adventure, una versión que demuestra que el espíritu explorador también puede escribirse en clave electrificada.

Inspirado en el concept X-Trail Overlander presentado en 2025, este nuevo acabado no pretende ser un todoterreno extremo, sino un SUV familiar preparado para afrontar con solvencia tanto el día a día como las escapadas de fin de semana. La receta combina una imagen más robusta con soluciones tecnológicas pensadas para ofrecer seguridad y confort cuando el asfalto desaparece.

PUEDE INTERESARTE INEOS Grenadier: el 4x4 que conquista a la Policía Nacional

El resultado es un vehículo que mira al pasado para construir el futuro. Porque si antes la aventura dependía de diferenciales, reductoras y bloqueos mecánicos, hoy buena parte de esa capacidad reside en la inteligencia electrónica que gestiona cada rueda en tiempo real.

Del Patrol al futuro eléctrico

La gran protagonista es la tecnología e-POWER, una propuesta diferente dentro de la electrificación. Aquí el motor de gasolina de compresión variable 1.5 turbo nunca impulsa directamente las ruedas, sino que actúa exclusivamente como generador de electricidad. Son los motores eléctricos los encargados de mover el vehículo, proporcionando una respuesta inmediata, una conducción silenciosa y una suavidad muy cercana a la de un coche cien por cien eléctrico.

PUEDE INTERESARTE Gonzalo Serrano se sube al Jeep Avenger 4xe, el SUV microhíbrido con tracción 4x4 y edición limitada inspirada en el Mont Blanc

A ello se suma e-4ORCE, el sofisticado sistema de tracción total de Nissan. Gracias a un motor eléctrico en cada eje, el reparto del par se ajusta hasta 10.000 veces por segundo para maximizar la motricidad y mantener el control incluso sobre nieve, barro o firmes deslizantes. Además de mejorar el agarre, reduce el cabeceo de la carrocería en aceleraciones y frenadas, aumentando el confort de todos los ocupantes.

El conjunto desarrolla 213 CV mediante un motor delantero de 204 CV y otro trasero de 136 CV. Más allá de las cifras, lo realmente destacable es la naturalidad con la que entrega la potencia y la sensación de aplomo que transmite en cualquier escenario.

PUEDE INTERESARTE El 4x4 que necesita España cuesta la mitad que un Toyota Land Cruiser sin renunciar a la calidad ni equipamiento

Tecnología para llegar más lejos

Visualmente, el Adventure se distingue por una imagen inspirada en el mundo outdoor. Protecciones específicas, detalles en negro y nuevos elementos estéticos refuerzan un carácter más aventurero sin renunciar a la elegancia que caracteriza al X-Trail. Es una evolución lógica de la filosofía mostrada por el Overlander, ahora adaptada a un modelo de producción.

El interior mantiene el enfoque práctico que ha convertido al X-Trail en uno de los SUV familiares de referencia. Puede configurarse con hasta siete plazas y añade una completa dotación tecnológica encabezada por los servicios integrados de Google, la cámara de visión de 360 grados con imagen tridimensional y la práctica función de capó invisible, especialmente útil en maniobras fuera del asfalto.

La seguridad también evoluciona con las últimas funciones del sistema ProPILOT, que asiste al conductor en viajes largos y situaciones complejas de tráfico, reforzando la sensación de confianza al volante.

Más que una nueva versión, el X-Trail Adventure representa una declaración de intenciones. Nissan demuestra que la electrificación no está reñida con el deseo de explorar, sino que puede convertirse en la mejor aliada para viajar más lejos con mayor eficiencia, refinamiento y control.