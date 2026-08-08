Nissan acerca a más bolsillos uno de sus híbridos más exitosos con un nuevo precio de entrada
El SUV más icónico de Nissan está rebajado en su versión de acceso
Nissan salva al deportivo de la desaparición
El Nissan Qashqai fue clave para popularizar los SUV compactos. Su tercera generación tardó en recuperar el éxito anterior, pero vuelve a ganar fuerza en España. Ahora Nissan amplía su atractivo con un nuevo precio de entrada más asequible.
Por dimensiones, equilibra habitabilidad y facilidad de manejo. Mide 4,42 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,62 metros de alto. La batalla alcanza 2,66 metros. El maletero ofrece 504 litros, ampliables hasta 1.593 litros al abatir los respaldos posteriores.
El Nissan Qashqai está rebajado
El precio es su argumento principal. La versión manual parte de 28.100 euros al contado o 26.850 euros financiando. La nueva alternativa automática resulta más económica: cuesta 27.600 euros al contado o 26.350 euros financiando. Así, disfrutar de mayor comodidad urbana ya no obliga a pagar más.
La mecánica utiliza un motor de gasolina 1.3 DiG-T con tecnología híbrida ligera. Desarrolla 158 CV y 270 Nm. Puede asociarse a una caja manual de seis marchas o al nuevo cambio automático. En ambos casos ofrece tracción delantera y respuesta suficiente para desplazamientos urbanos y viajes familiares.
Prestaciones y equipamiento a la altura
Acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos y alcanza 199 km/h. El consumo combinado homologado queda en 6,3 l/100 km. No busca prestaciones deportivas, pero proporciona agilidad, suavidad y eficiencia. Su comportamiento continúa siendo otro argumento frente al Kia Sportage o Renault Austral.
El acabado Acenta incluye climatizador dual, acceso sin llave y cuadro digital de siete pulgadas. Añade una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, seis altavoces, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. También incorpora cámara trasera, sensores de aparcamiento, faros Full LED, retrovisores eléctricos y tres modos de conducción.
La seguridad tampoco queda relegada. Ofrece siete airbags, crucero inteligente y frenada automática con detección de peatones y ciclistas. Incluye control de ángulo muerto, aviso de salida de carril, reconocimiento de señales y alerta de colisión frontal.