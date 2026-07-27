Coches y Motos 27 JUL 2026 - 10:47h.

El Qashqai es una referencia, pero Renault tiene un 'todo en uno' muy interesante

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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El mercado de los SUV compactos es uno de los más disputados de Europa, con modelos muy consolidados como el Nissan Qashqai dominando las listas de ventas desde hace años. Sin embargo, poco a poco van apareciendo alternativas capaces de ofrecer prácticamente lo mismo por bastante menos dinero. Es precisamente ahí donde el Renault Symbioz está logrando captar la atención de muchos compradores. Gracias a un precio muy competitivo, una mecánica híbrida eficiente, un interior amplio y un maletero de referencia, este nuevo SUV francés se está convirtiendo en una de las grandes sorpresas del año.

El Renault Symbioz ocupa un lugar estratégico dentro de la gama de la marca. Se sitúa entre el Captur y el Austral, ofreciendo unas dimensiones ideales para quienes buscan un coche familiar sin llegar al tamaño de un SUV grande. Con 4,41 metros de longitud, consigue un excelente equilibrio entre facilidad de uso en ciudad y espacio suficiente para afrontar viajes con toda la familia.

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Uno de los aspectos que más llama la atención es su precio. Frente a modelos como el Nissan Qashqai, el Symbioz puede llegar a costar más de 10.000 euros menos dependiendo de las versiones y promociones disponibles. Esa diferencia económica resulta muy importante para muchos compradores, especialmente teniendo en cuenta que el Renault ofrece un nivel de equipamiento y tecnología muy elevado.

Un híbrido eficiente con etiqueta ECO

El Renault Symbioz apuesta por la conocida tecnología E-Tech de la marca francesa, una mecánica híbrida autorrecargable que desarrolla 160 CV de potencia. Este sistema combina un motor de gasolina con dos motores eléctricos para conseguir una conducción especialmente eficiente tanto en ciudad como en carretera.

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Gracias a esta tecnología, el consumo homologado se sitúa en torno a los 4,3 litros cada 100 kilómetros, una cifra muy competitiva dentro del segmento. Además, dispone de la etiqueta ECO de la DGT, permitiendo acceder sin restricciones a las zonas de bajas emisiones y beneficiarse de diferentes ventajas en numerosas ciudades.

La transmisión automática contribuye a mejorar la suavidad de funcionamiento, mientras que el sistema híbrido aprovecha con frecuencia el motor eléctrico durante la circulación urbana para reducir el gasto de combustible y aumentar el confort de marcha.

Mucho espacio y un interior muy moderno

Uno de los grandes argumentos del Renault Symbioz es su practicidad. La banqueta trasera deslizante permite modificar el espacio disponible según las necesidades del momento. Si se prioriza el maletero, este puede alcanzar hasta 624 litros de capacidad, una cifra sobresaliente para un SUV de este tamaño y claramente superior a la de muchos de sus rivales directos.

El habitáculo presenta un diseño moderno y muy tecnológico. El sistema multimedia OpenR Link con servicios de Google integrados destaca por su rapidez de funcionamiento y por la facilidad de uso, mientras que la instrumentación digital configurable ofrece toda la información necesaria de forma clara. La compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos completa un apartado tecnológico muy competitivo.

El equipamiento también resulta muy completo. Dependiendo del acabado elegido, puede incorporar climatizador automático bizona, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento, control de crucero adaptativo, mantenimiento activo de carril, detector de ángulo muerto, reconocimiento de señales de tráfico y el innovador techo panorámico Solarbay con regulación electrónica de la transparencia.

En carretera, el Symbioz destaca por ofrecer una conducción muy cómoda, silenciosa y agradable. La suspensión prioriza el confort, mientras que los 160 CV proporcionan un rendimiento más que suficiente para viajar con tranquilidad incluso a plena carga. Si a todo ello se suma un precio muy competitivo, un enorme maletero, un consumo muy reducido y la etiqueta ECO, el resultado es uno de los SUV más interesantes del momento y una alternativa con argumentos de sobra para plantar cara a modelos tan populares como el Nissan Qashqai.