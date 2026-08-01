El nuevo Nissan es, para la mayoría, el modelo más atractivo del catálogo

Coches y Motos 01 AGO 2026 - 06:10h.

Un veterano entre los coches eléctricos que todavía tiene mucho que decir

Nissan tiene en esta versión del Qashqai un rey en eficiencia

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El Nissan Leaf siempre fue importante por su tecnología, pero no necesariamente por su diseño. La nueva generación cambia esa percepción. Tiene una imagen más moderna, proporciones equilibradas y una presencia cercana a la de un crossover. Para muchos, se convierte así en el modelo más atractivo del catálogo de la marca japonesa.

El MG4, el Volkswagen ID.3 y el Opel Astra eléctrico son sus rivales. Frente a ellos, el Leaf ofrece un enfoque más tecnológico y una dotación de seguridad especialmente completa. También mejora la calidad percibida. No intenta ser un eléctrico barato, sino un modelo equilibrado para utilizarlo como coche principal.

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El Nissan Leaf es uno de los eléctricos más veteranos del mercado español

Su precio parte de 35.105 euros al contado o 30.375 euros financiados. La diferencia entre ambas modalidades es importante y obliga a revisar las condiciones. Aun así, la cifra promocionada lo acerca a compactos de combustión bien equipados, pero ofreciendo conducción eléctrica, etiqueta CERO y un coste de utilización inferior.

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Con 4,35 metros de largo y una batalla de 2,69 metros, aprovecha bien el espacio. El maletero cubica 437 litros y alcanza 1.052 litros abatiendo los respaldos. La altura libre al suelo de 171 milímetros facilita afrontar rampas, badenes y caminos sencillos sin comprometer demasiado el comportamiento en carretera.

Así es el Leaf más barato de la gama

La versión Standard Range desarrolla 130 CV y 345 Nm. Utiliza una batería de 52 kWh y homologa 450 kilómetros de autonomía WLTP. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos y emplea tracción delantera. Sus prestaciones no son radicales, pero resultan suficientes para ciudad, autopista y viajes familiares.

El equipamiento incluye cargador de 11 kW, carga rápida, bomba de calor y batería calefactada. Añade faros LED, climatizador bizona, acceso sin llave y frenado regenerativo multinivel. Dentro aparecen dos pantallas de 12,3 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, seis altavoces y actualizaciones remotas mediante FOTA.

La seguridad es otro de sus grandes argumentos. Incorpora ProPILOT con NaviLink, control adaptativo y asistente para atascos. Suma cámara de 360 grados, frenada predictiva, detector de ángulo muerto y mantenimiento de carril. También reconoce señales, peatones y ciclistas.