Más refinado y, para muchos, mejor que el BMW X3 y con un comportamiento impecable

Coches y Motos 07 AGO 2026 - 15:13h.

Todo en él es de categoría premium, menos su precio

La nueva BMW es la moto más atractiva que ha fabricado BMW en los últimos años

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Mazda sigue siendo subestimada frente a las marcas premium. Modelos como el CX-60 demuestran que puede competir con ellas en refinamiento, calidad y comportamiento. Incluso frente al BMW X3 ofrece argumentos. Tiene una imagen distinguida, un habitáculo cuidado y una puesta a punto que transmite confianza desde los primeros kilómetros.

SUV grande, pero con proporciones muy elegantes. Mide 4,75 metros de largo y tiene 2,87 metros de batalla. Ese tamaño favorece el espacio interior. El maletero ofrece 570 litros, ampliables hasta 1.726 litros al abatir los asientos. Hay capacidad suficiente para equipaje, compras voluminosas o viajes largos.

Dos versiones mecánicas híbridas a elegir

Monta un diésel 3.3 con hibridación ligera. Entrega 200 CV y 450 Nm, asociados a una transmisión automática de ocho relaciones. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y alcanza 212 km/h. Consume 5,3 l/100 km y obtiene la etiqueta ECO oficial.

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Mazda anuncia esta alternativa por 45.953 euros al contado o 43.953 euros financiados. El acabado Prime-Line incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED, navegador y cuadro digital de 12,3 pulgadas. También equipa Android Auto, Apple CarPlay, ocho altavoces, sensor trasero y retrovisores eléctricos, calefactados y plegables automáticamente.

Hasta 327 CV de potencia para el híbrido enchufable

Su comportamiento convence. El CX-60 prioriza la estabilidad, pero no transmite torpeza. La dirección ofrece precisión y la suspensión contiene bien los movimientos de la carrocería. En autopista resulta cómodo. En carreteras secundarias mantiene aplomo. Esa combinación permite viajar relajado sin renunciar a una respuesta convincente cuando aumenta el ritmo.

El híbrido enchufable de 327 CV y 500 Nm combina un gasolina 2.5 y uno eléctrico con una batería de 17,8 kWh. Recorre hasta 63 kilómetros, acelera de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos y homologa 1,5 l/100 km con la batería cargada.

Cuesta 47.349 euros al contado o 43.549 euros financiados. El acabado Exclusive-Line añade llantas de 20 pulgadas, acceso sin llave, asientos y volante calefactados, Head-up Display y sensores.