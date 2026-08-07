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Coches y motos

Mazda tiene un SUV que deja en evidencia al Toyota C-HR y ni Peugeot puede igualar

Mazda CX-30
Mazda CX-30. Mazda
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El Mazda CX-30 demuestra que no hace falta elegir el SUV más popular para acertar plenamente. Frente al Toyota C-HR o el Kia Niro, propone equilibrio. Tiene una imagen elegante, un interior cuidado y una conducción agradable. Además, su precio lo coloca en una posición difícil de igualar para Peugeot.

Sus dimensiones encajan bien en ciudad y carretera. Mide 4,39 metros de largo, 1,79 de ancho y 1,54 de alto. La batalla alcanza 2,65 metros. No resulta aparatoso, pero aprovecha el espacio. El maletero ofrece 430 litros, ampliables hasta 1.406 litros al abatir los respaldos.

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Mazda CX-30
Mazda CX-30. Mazda

Categoría premium, precio de generalista

Parte de 30.086 euros. Mazda lo anuncia por 27.170 euros al contado o 25.770 euros financiando. Financiar exige una entrada de 6.820,79 euros. Contempla 36 mensualidades de 149 euros y una última cuota de 16.958,03 euros. Conviene calcular el coste antes de firmar.

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La versión utiliza un motor de gasolina e-Skyactiv G de 2,5 litros. Entrega 140 CV y 238 Nm. Recibe asistencia híbrida ligera M Hybrid de 24 voltios. Incluye cambio manual de seis velocidades y tracción delantera. Es una mecánica sencilla, con respuesta progresiva y fuerza para realizar viajes familiares.

Acelera de 0 a 100 km/h en 9,7 segundos y alcanza 194 km/h. El consumo combinado se sitúa en 6 l/100 km. Gracias al apoyo eléctrico obtiene la etiqueta ECO de la DGT, útil para acceder a zonas urbanas restringidas y disfrutar de determinadas ventajas urbanas.

Mazda CX-30
Mazda CX-30. Mazda

Equipamiento a la altura de su diseño y tecnología

El acabado Prime-Line tampoco parece básico. Incluye llantas de 16 pulgadas, faros LED, aire acondicionado y retrovisores eléctricos calefactados. Añade control de crucero adaptativo, sensor trasero de aparcamiento y tapicería de tela negra. Su dotación cubre las necesidades habituales sin obligar a recurrir a versiones más caras o paquetes opcionales.

La tecnología completa la propuesta. El sistema Mazda Connect incorpora una pantalla de 10,25 pulgadas, seis altavoces y conexión USB-C. Dispone de Android Auto, Apple CarPlay y asistente Alexa.

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