El Mercedes SL que revolucionó los descapotables cumple 25 años

El Mercedes-Benz SL R230 celebra 25 años como referente entre los roadster de lujo

Gracias a innovaciones, motores legendarios y una versatilidad aún admirada hoy

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El Mercedes-Benz SL de la generación R230 cumple 25 años convertido en uno de los descapotables más influyentes del nuevo milenio. Lanzado en 2001, este modelo marcó un antes y un después en la historia de la saga SL al combinar el confort de un gran turismo con las prestaciones de un deportivo y un despliegue tecnológico inédito para la época. Su éxito quedó reflejado en las 169.433 unidades fabricadas hasta 2011.

El gran protagonista de esta generación fue su revolucionario techo rígido retráctil, capaz de transformar el vehículo de coupé a roadster en apenas 16 segundos. El sistema empleaba once cilindros hidráulicos, diecisiete interruptores de límite y numerosos sensores para ejecutar la maniobra con total precisión. Además, la luneta trasera giraba sobre su eje para optimizar el espacio disponible en el maletero cuando el techo permanecía abierto.

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Diseño innovador y motores para todos los gustos

El R230 también estrenó el primer techo panorámico de cristal disponible en un SL, una solución que permitía disfrutar de una gran luminosidad incluso con el techo cerrado. Las versiones equipadas con el programa designo, precursor de la actual línea Manufaktur, incorporaban pinturas exclusivas, tapicerías de cuero Nappa y combinaciones cromáticas personalizadas que hoy figuran entre las más buscadas por coleccionistas.

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La gama mecánica destacó por su amplitud. El SL 500 inauguró la familia con un motor V8 de cinco litros y 306 CV, suficiente para combinar refinamiento y altas prestaciones. Poco después llegó el SL 55 AMG, equipado con un V8 sobrealimentado de 476 CV que incluso debutó como Safety Car del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 antes de la presentación oficial del modelo.

Con el paso de los años, Mercedes amplió la oferta con versiones todavía más exclusivas, como el SL 600 de motor V12 biturbo y el espectacular SL 65 AMG Black Series, cuya potencia alcanzaba los 670 CV. Estas variantes consolidaron al R230 como uno de los deportivos de lujo más deseados de su generación.

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Seguridad avanzada y un clásico protegido

La ingeniería también desempeñó un papel decisivo en el éxito del modelo. Su carrocería combinaba acero de alta resistencia, aluminio, magnesio y materiales compuestos, logrando una rigidez torsional un 20% superior a la del anterior R129. A ello se sumó un innovador airbag lateral de cabeza y tórax y una aerodinámica más eficiente, con un coeficiente de resistencia de solo 0,29, mejorando estabilidad y confort con la capota abierta.

Hoy, el R230 es considerado un auténtico youngtimer (automóvil de entre 15 y 30 años de antigüedad que aún no alcanza la edad o los requisitos legales para ser considerado un coche clásico o histórico (oldtimer), pero que ya despierta interés por su diseño, exclusividad o valor nostálgico de referencia. Su elevada fiabilidad, la resistencia a la corrosión y la amplia disponibilidad de recambios originales contribuyen a mantener numerosas unidades en excelente estado.

Mercedes-Benz también ha reforzado su atractivo mediante el paquete de garantía MB-80, disponible para los R230 y R231 de hasta 20 años y 200.000 kilómetros. Esta cobertura protege componentes del sistema de propulsión y de la electrónica, permitiendo realizar reparaciones con piezas originales Mercedes-Benz Classic en la red oficial alemana.

Un cuarto de siglo después de su lanzamiento, el Mercedes-Benz SL R230 sigue representando el equilibrio entre elegancia, innovación tecnológica y prestaciones, manteniéndose como uno de los descapotables más emblemáticos y valorados de la historia reciente de la marca alemana.