El nuevo Mercedes, accesible, eléctrico y, para la mayoría, el más bonito del catálogo

Coches y Motos 06 AGO 2026 - 05:03h.

Hasta 354 CV de potencia y más de 650 km de autonomía

Mercedes acaba con el problema del GLA

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Mercedes renueva su gama eléctrica con diseños menos extravagantes y cercanos a sus modelos tradicionales. El nuevo GLA eléctrico refleja ese cambio. Mantiene proporciones, añade una imagen elegante y evita los excesos. Para muchos será el Mercedes más atractivo y una puerta de entrada razonable a sus SUV eléctricos premium.

La versión de acceso es el GLA 250+. Utiliza un motor eléctrico trasero de 200 kW, equivalentes a 272 CV. Su batería tiene 85 kWh y permite homologar 654 kilómetros de autonomía WLTP. Parte de 54.725,80 euros. Es elevado, pero contenido dentro de la oferta premium de Mercedes.

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Por encima aparece el GLA 350 4MATIC. Incorpora dos motores, uno en cada eje, para desarrollar 354 CV. La tracción integral mejora la motricidad y ofrece prestaciones. Conserva la batería de 85 kWh y anuncia 640 kilómetros de alcance. Su precio comienza en 59.994,99 euros e incluye la etiqueta CERO.

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Mercedes trae a España el nuevo GLA eléctrico

Llegará a España antes de terminar el año. La gama se organiza en tres acabados: Progressive, AMG Line y AMG Line Plus. Habrá una edición especial de lanzamiento. Desde la terminación básica ofrece una presentación cuidada, bastante tecnología y elementos de confort que normalmente obligan a recurrir a paquetes opcionales.

El Progressive incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED High Performance y techo panorámico. Añade portón eléctrico, retrovisores calefactables y acceso sin llave. Dentro encontramos climatizador bizona, iluminación ambiental, tapicería ARTICO, asientos delanteros calefactables y volante deportivo de cuero. La bomba de calor mejora la eficiencia durante los meses fríos.

Llegará a los concesionarios a finales de año

El apartado digital tampoco decepciona. Equipa cuadro de 10,25 pulgadas y pantalla de 14 pulgadas. Cuenta con navegador, Android Auto, Apple CarPlay, cargador inalámbrico y radio digital. La cámara trasera y los sensores facilitan las maniobras. El control de crucero adaptativo con Stop&Go ayuda en atascos y desplazamientos.

La seguridad destaca. Incorpora mantenimiento de carril, control de ángulo muerto y reconocimiento de señales. También equipa airbags, asistente de arranque en pendiente y llamada e-Call.