El SUV japonés que muchos prefieren antes que el Toyota Yaris Cross por su equipamiento y eficiencia

Coches y Motos 05 AGO 2026 - 20:39h.

Lexus tiene un SUV superior al modelo de Toyota

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

Compartir







El mercado de los SUV urbanos híbridos está más competido que nunca, pero hay modelos que consiguen destacar por ofrecer algo diferente. Uno de ellos es el Lexus LBX, un todocamino compacto que comparte tecnología con el Toyota Yaris Cross, aunque añade un nivel superior de calidad, refinamiento y equipamiento. Gracias a ello, son muchos los conductores que lo consideran una alternativa más interesante para quienes buscan un vehículo eficiente sin renunciar al confort y al lujo.

El LBX supone la puerta de entrada al universo Lexus, pero eso no significa que sea un modelo básico. Todo lo contrario. La marca japonesa ha trasladado a este SUV compacto buena parte de las cualidades que han hecho famosos a sus vehículos de mayor tamaño, ofreciendo una experiencia premium en un formato ideal para moverse tanto por ciudad como por carretera.

Un diseño elegante y un interior con acabados premium

El Lexus LBX apuesta por una estética muy cuidada que transmite sofisticación desde cualquier ángulo. Su frontal luce una reinterpretación de la característica parrilla de Lexus, acompañada por unos faros LED de diseño afilado que le aportan una imagen moderna y distinguida. La carrocería presenta líneas musculosas, pasos de rueda marcados y una silueta compacta que combina deportividad y elegancia.

Sin embargo, donde realmente marca diferencias es en el interior. El habitáculo está claramente por encima de la media del segmento en cuanto a calidad de materiales y acabados. Los plásticos blandos, las molduras decorativas y el excelente ajuste de todas las piezas generan una sensación de solidez propia de vehículos mucho más caros.

El equipamiento también es uno de sus grandes argumentos. Dependiendo del acabado puede incorporar cuadro de instrumentos digital, pantalla multimedia de gran formato compatible con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador automático, acceso sin llave, asientos calefactados, cámara de visión trasera, portón eléctrico y un completo paquete de asistentes a la conducción.

Además, el excelente aislamiento acústico convierte cada desplazamiento en una experiencia especialmente confortable, incluso cuando se circula a velocidades elevadas por autopista.

Un sistema híbrido eficiente para reducir el consumo

El Lexus LBX está equipado con una mecánica híbrida autorrecargable de 136 CV, formada por un motor de gasolina de 1,5 litros y un propulsor eléctrico gestionados mediante una transmisión automática e-CVT. Esta combinación destaca por ofrecer un funcionamiento muy suave y una respuesta especialmente agradable en ciudad.

Uno de sus principales atractivos es el bajo consumo. Homologa una media de 4,7 l/100 km, una cifra que lo sitúa entre los SUV de gasolina más eficientes de su categoría. Además, dispone de etiqueta ECO, permitiendo acceder sin restricciones a la mayoría de zonas de bajas emisiones y beneficiarse de diferentes ventajas fiscales y de movilidad.

La suspensión prioriza el confort sin renunciar a una buena estabilidad, mientras que la dirección resulta precisa y agradable para un uso diario. Todo ello convierte al LBX en un vehículo muy equilibrado tanto para desplazamientos urbanos como para viajes de mayor distancia.

Una alternativa premium al Toyota Yaris Cross

Aunque comparte plataforma y sistema híbrido con el Toyota Yaris Cross, el Lexus LBX ofrece una propuesta claramente diferenciada. Su enfoque premium se refleja en un mayor nivel de equipamiento, una calidad de construcción superior y un ambiente interior mucho más refinado.

Su precio de partida ronda los 32.000 euros, una cifra superior a la de su primo de Toyota, aunque esa diferencia queda compensada por un equipamiento más completo, mejores materiales y una experiencia de conducción más silenciosa y confortable.

Para quienes buscan un SUV híbrido compacto, eficiente y con un plus de exclusividad, el Lexus LBX se posiciona como una de las mejores opciones del mercado. Su diseño elegante, su consumo contenido, la elevada calidad de acabados y un completo equipamiento explican por qué cada vez son más los conductores que lo prefieren antes que el Toyota Yaris Cross.