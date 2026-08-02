El nuevo Kia es, para muchos, el modelo más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 02 AGO 2026 - 18:32h.

Dos carrocerías a elegir, diseño futurista y precios que no dejan indiferente

Kia revoluciona el segmento de los monovolúmenes

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Kia ha demostrado durante los últimos años que un eléctrico no tiene por qué parecer frío. El nuevo EV4 lleva esa idea más lejos. Sus líneas tensas, los pilares marcados y la firma luminosa crean una imagen futurista y más personal. Para muchos, estamos ante el modelo más bonito que ha fabricado la marca coreana.

También es una propuesta diferente dentro del mercado de los compactos eléctricos. Frente al Nissan Leaf, el Peugeot e-308 o el Volkswagen ID.3, apuesta por una estética más atrevida. No busca pasar inadvertido. Combina deportividad, proporciones originales y una carrocería práctica. Además, promete buen comportamiento y un equipamiento muy completo, propio de segmentos superiores.

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Llamado a ser uno de los Kia más vendidos

La variante compacta mide 4,43 metros de largo y tiene 2,82 metros entre ejes. Esa generosa batalla favorece el espacio disponible para los pasajeros. El maletero ofrece 435 litros. Por tanto, no es únicamente un coche de diseño. Puede cumplir como automóvil familiar, con un buen confort, moverse cómodamente por ciudad y afrontar viajes sin grandes limitaciones.

La gama comienza con un motor eléctrico de 204 CV, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos. Alcanza 170 km/h. La batería de 58 kWh permite recorrer 440 kilómetros WLTP. Esta versión se anuncia desde 23.070 euros, incluso antes de ayudas. Es una tarifa especialmente llamativa para un eléctrico de estas características.

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Por encima aparece la alternativa con batería de 81 kWh. Mantiene la misma potencia, pero eleva la autonomía hasta 625 kilómetros en el ciclo WLTP. Su precio parte de 28.350 euros. Los acabados disponibles son Air, Earth Launch Edition y GT-Line. Desde el primero incorpora doble pantalla de 12,3 pulgadas, navegador, climatizador bizona, faros LED y cámara trasera.

También hay una versión berlina

El Earth Launch Edition añade tiradores desplegables, cargador inalámbrico, asiento eléctrico y asistente de ángulo muerto. El GT-Line aporta llantas de 19 pulgadas, faros Small Cube, cámaras de 360 grados y asientos calefactables. También suma portón eléctrico, llave digital, estacionamiento remoto y sistemas avanzados para evitar colisiones durante las maniobras en espacios reducidos.

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La familia se completa con el EV4 Fastback, una berlina de 4,73 metros y 490 litros de maletero. Con batería de 58 kWh homologa 456 kilómetros y cuesta 29.280 euros. La opción de 81 kWh alcanza 633 kilómetros y parte de 34.550 euros. Dos carrocerías para públicos diferentes, mucha tecnología y una personalidad propia indiscutible.