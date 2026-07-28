La alternativa a la BMW R 1300 GS que está conquistando a los motoristas por mucho menos dinero

Coches y Motos 28 JUL 2026 - 18:15h.

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Hay una alternativa considerablemente más económica y accesible que la BMW R 1300 GS, así que puedes conseguirla sin muchos problemas, y pagando una cantidad que nos parece realmente justa. Esa es la Moto Marini X-Cape 1200, una maxi trail que fue presentada hace ya algunos años en el salón EICMA de Milán, y que se ha ido actualizando con el paso del tiempo, para acabar de hacerla perfecta y muy difícil de mejorar.

Tiene un aspecto asombroso, con una estética muy llamativa y atrevida, y con un carenado que permite favorecer la refrigeración. Es muy original dentro del segmento de las motos grandes, pues son pocas las que todavía utilizan un motor V2, que entrega una potencia de 129 CV, más que suficiente para poder desplazarse libremente por donde quieras. Tiene un sonido que también es muy característico, y que la hace muy fácil de reconocer y diferenciar del resto.

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Cuenta con acelerador electrónico, que permite ofrecer varios modos de conducción, y tampoco le faltan ni el ABS ni el control de tracción, ambos sensibles a la inclinación, y que se gestiona por la plataforma inercial de seis ejes que tiene incorporada. Asimismo, tampoco le falta ni el quickshifter bidireccional ni el control de velocidad de crucero, y la iluminación es full LED. Además, en la instrumentación nos encontramos con una pantalla TFT de siete pulgadas que proporciona toda la información necesaria.

La Moto Marini X-Cape 1200 cuesta 11.990 euros

Conseguir la Moto Marini X-Cape 1200 es algo que no implica ningún esfuerzo económico demasiado grande, por lo que tenerla en el garaje de tu casa es posible si pagas un total de 11.990 euros, lo que nos parece un precio más que acertado y que vale mucho la pena desembolsar. Así que no lo pienses mucho y haz esta inversión si buscas algo por el estilo.