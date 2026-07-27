Alberto Cercós García 27 JUL 2026 - 09:18h.

Gonzalo Serrano desgrana todo lo que uno debe saber del Jeep Avenger 4xe

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Gonzalo Serrano ha puesto a prueba en el programa 'Más que Coches' el nuevo Jeep Avenger 4xe, la variante con tracción total del SUV compacto de la marca estadounidense, un modelo que apuesta por una tecnología microhíbrida diferente a la de buena parte de sus rivales. "No es híbrido, no es híbrido enchufable, pero es microhíbrido, incluso puede llegar a funcionar en modo eléctrico", explicó el periodista durante la prueba, en la que destacó la singularidad de un vehículo que, según afirmó, mantiene intacto el ADN de Jeep. El renovado Avenger 4xe incorpora cambios estéticos como una parrilla de siete lamas iluminadas, nuevos paragolpes, llantas diamantadas y detalles en rojo exclusivos de esta versión, además de una amplia gama de colores que, en palabras de Serrano, resulta "espectacular".

El interior también recibe mejoras enfocadas tanto a la calidad percibida como al uso fuera del asfalto. El presentador destacó la utilización de materiales más suaves en los paneles de las puertas, superficies acolchadas en el salpicadero y un selector de modos de conducción con acabado en goma y detalles en rojo para reforzar "ese carácter todoterreno". Además, subrayó que Jeep ha buscado aumentar la resistencia de los materiales para favorecer "la duración, la longevidad" del vehículo. El equipamiento puede completarse con elementos opcionales como el portón trasero eléctrico, diferentes pinturas bitono por 1.000 euros o un techo panorámico, también por 1.000 euros, mientras que la pintura blanca no tiene sobrecoste.

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Las características diferenciales del Jeep Avenger 4xe

En el apartado mecánico, el Jeep Avenger 4xe combina un motor de gasolina 1.2 turbo de tres cilindros con dos motores eléctricos de 21 kW (29 CV) cada uno, uno por eje, asociados a una transmisión automática de doble embrague y siete relaciones. Esta configuración permite que el SUV pueda desplazarse en determinadas circunstancias en modo completamente eléctrico, especialmente en maniobras y a baja velocidad, además de ofrecer tracción total cuando las condiciones lo requieren. Serrano destacó que el sistema es capaz de gestionar automáticamente el reparto de potencia y recordó que el motor eléctrico trasero solo actúa cuando detecta pérdidas de adherencia o en situaciones específicas de conducción. El modelo alcanza los 194 km/h, acelera de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos y homologa un consumo de 5,4 litros cada 100 kilómetros.

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Durante la prueba, el periodista también puso en valor las aptitudes fuera del asfalto del Avenger 4xe, gracias a una altura libre adecuada, ángulos de ataque y salida de 22 y 35 grados, respectivamente, así como una capacidad de vadeo de 40 centímetros. "Es más off-road de lo que a simple vista puede parecer", aseguró Serrano, quien añadió que el SUV puede superar pendientes de grava del 40% y desenvolverse con solvencia tanto en pistas como en carretera. Con un precio de partida de 30.500 euros, el comunicador concluyó que se trata de "uno de los automóviles más divertidos y más eficaces en el mercado en estos momentos", gracias a su equilibrio entre comportamiento dinámico, seguridad y capacidad para abandonar el asfalto.