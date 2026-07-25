Coches y Motos 25 JUL 2026 - 21:37h.

Hasta 680 CV de potencia y casi 780 km de autonomía

Mercedes acaba con el problema del GLA

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El nuevo Mercedes CLA eléctrico ya tiene precios en España. La gama arranca en 48.286 euros y se articula inicialmente alrededor de tres versiones. Mercedes quiere enfrentarse directamente al Tesla Model 3 con una plataforma completamente nueva, autonomías de hasta 790 kilómetros, carga ultrarrápida y un nivel de equipamiento premium.

La carrocería mide 4,72 metros de longitud, 1,86 metros de ancho y 1,47 metros de alto. La distancia entre ejes alcanza los 2,79 metros. El maletero posterior ofrece 410 litros. Como novedad, también incorpora un compartimento delantero de 101 litros, ideal para guardar los cables de carga o pequeñas maletas.

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Este CLA señala el camino de Mercedes hacia el futuro

La puerta de entrada es el Mercedes CLA 200. Su motor eléctrico desarrolla 224 CV y entrega 335 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y alcanza los 210 km/h. Utiliza una batería de 58 kWh y homologa 542 kilómetros de autonomía. Cuesta desde 48.286 euros.

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Por encima aparece el CLA 250+, disponible desde 54.746 euros. Equipa un motor trasero de 272 CV y 335 Nm. Completa el 0 a 100 km/h en 6,7 segundos y llega hasta 210 km/h. Gracias a su batería de 85 kWh, puede recorrer hasta 790 kilómetros según el ciclo WLTP.

El CLA 350 4MATIC corona por ahora la oferta. Cuenta con dos motores, tracción total, 354 CV y 515 Nm. Acelera hasta los 100 km/h en 4,9 segundos y ofrece 768 kilómetros de autonomía. Parte de 59.361 euros. La arquitectura de 800 voltios permite cargar a 320 kW en corriente continua y a 11 kW en alterna.

También habrá una versión para los más exigentes

La gama ofrece los acabados Progressive, AMG Line y AMG Line Plus, además de la Edition 1. Incluye climatizador Thermotronic, asientos eléctricos calefactados y techo panorámico. También dispone de instrumentación de 10,25 pulgadas y pantalla central de 14 pulgadas. Añade control de crucero adaptativo, ángulo muerto, mantenimiento de carril, cámara trasera y frenada automática.

Más adelante llegará el Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+. Utilizará tres motores eléctricos y desarrollará 680 CV. Su batería NMC tendrá 94 kWh útiles. La autonomía superará los 670 kilómetros en el cupé y alcanzará 640 kilómetros en el Shooting Brake.