Alberto Cercós García 25 JUL 2026 - 14:42h.

Gonzalo Serrano destaca que este familiar mantiene el ADN dinámico de la marca pese a su enfoque práctico

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El SEAT León SportTourer e-Hybrid Style XL ha sido el protagonista de una nueva prueba en el programa 'Más que Coches', donde Gonzalo Serrano ha analizado una de las versiones más completas de la gama. El periodista destaca que este familiar mantiene el ADN dinámico de la marca pese a su enfoque práctico y resume su filosofía asegurando que se trata de un vehículo con "un concepto más familiar, pero que no está exento de ese toque de pimienta habitual en los productos de SEAT". A nivel estético, pone el foco en el frontal con faros Matrix LED, la marcada caída del techo, el diseño de inspiración shooting brake y una zaga que aporta personalidad sin renunciar a la funcionalidad.

La gran novedad de esta variante está bajo el capó. El sistema híbrido enchufable desarrolla una potencia conjunta de 204 CV y mejora notablemente respecto a la generación anterior gracias a una batería de mayor capacidad, que permite elevar la autonomía eléctrica de 64 a 134 kilómetros. Además, incorpora carga rápida, una evolución que, según explica Serrano, mejora considerablemente su uso diario. El modelo también estrena un sistema multimedia con pantalla central de 12,9 pulgadas, un software renovado y un equipamiento muy completo en el acabado Style XL, con suspensión deportiva, selector de modos de conducción, climatizador de tres zonas, asistente de aparcamiento automático y llantas específicas de 17 pulgadas, entre otros elementos.

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El nuevo SEAT León convence a Gonzalo Serrano en carretera

Durante la prueba dinámica, Serrano subraya el equilibrio entre prestaciones, confort y eficiencia. "Un coche para viajar, un coche cómodo, y con una mecánica interesante de 204 CV", afirma al describir un habitáculo donde destaca la ergonomía, la buena visibilidad y unos asientos pensados para recorrer largas distancias. El familiar de SEAT alcanza los 220 km/h de velocidad máxima y, según las cifras comentadas en el programa, puede recorrer más de 200 kilómetros con un consumo muy contenido cuando se aprovecha correctamente el sistema híbrido enchufable. También valora positivamente la progresividad de la frenada y el buen aislamiento acústico durante la marcha.

El apartado práctico sigue siendo uno de sus principales argumentos gracias a un maletero de 470 litros, suficiente para responder a las necesidades de un uso familiar. Todo ello parte de un precio de 35.300 euros, una cifra que Gonzalo Serrano considera competitiva para un modelo de estas características. Su conclusión es clara: "Si necesitas espacio, capacidad y un toque de pimienta por esos 204 caballos y la etiqueta Cero, este coche debe figurar sí o sí en la lista que has de hacer". Un veredicto que resume la propuesta del SEAT León SportTourer e-Hybrid Style XL como una alternativa equilibrada entre eficiencia, prestaciones y versatilidad.