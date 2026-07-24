Más accesible que la Honda XL750 Transalp: la trail que está dando mucho de qué hablar

Coches y Motos 24 JUL 2026 - 10:44h.

Presume de unas características que la hacen ser simplemente inigualable en muchos aspectos

Honda tiene la moto que, para muchos, es perfecta para iniciarse

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Aunque la Honda XL 750 Transalp sea, con mucha diferencia, una de las trail más míticas e icónicas del sector, hay otras que tampoco se quedan cortas, y que le miran de tú a tú. Y uno de los ejemplos más evidentes de esto que hablamos es la Kove 800 X Pro, que cuenta con un equipamiento difícil de igualar, y que presume de unas características que la hacen ser simplemente inigualable en muchos aspectos, comenzando por su precio.

Es una de las trail con mayor orientación off-road que existen en todo el mercado, y por ese mismo motivo, se ha convertido en uno de los modelos más buscados por los usuarios que disfrutan de sus rutas lejos del asfalto. Aparte, durante este año se ha renovado ligeramente, y ha mejorado en algunos apartados, incorporando el acelerador electrónico, los cinco modos de conducción, quickshifter bidireccional, control de velocidad de crucero o una nueva interfaz en la instrumentación.

Previamente, ya contaba con control de tracción desconectable, ABS en tres niveles y también desconectable o una pantalla TFT de siete pulgadas en formato vertical, además de iluminación full LED. Si hablamos del motor, equipa un propulsor de dos cilindros, con una cilindrada de 799 centímetros cúbicos, que declara una potencia de 95 CV y un par máximo de 80 Nm. Y el depósito de 20 litros de combustible permite hacer largos recorridos sin parar a repostar.

La Kove 800 X Pro cuesta 7.999 euros

Sabemos que el precio es siempre algo fundamental a la hora de querer conseguir una nueva moto, y en Kove te lo ponen muy fácil. Porque esta 800 X Pro está disponible a partir de los 7.999 euros, lo que a todos nos parece una oportunidad difícil de ignorar.