Coches y Motos 22 JUL 2026 - 19:40h.

El compacto francés sigue siendo una de las mejores opciones de su categoría

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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En plena fiebre por los SUV, los compactos siguen demostrando que tienen mucho que ofrecer. Son más eficientes, suelen consumir menos, ofrecen un comportamiento dinámico superior y resultan igual de válidos para el uso diario que para viajar. Dentro de esta categoría, el Peugeot 308 se ha consolidado como una de las referencias gracias a un conjunto muy equilibrado en el que destacan el diseño, la calidad de acabados, la tecnología y una amplia gama de motorizaciones.

Ahora, además, el fabricante francés ha decidido reforzar su competitividad con una importante rebaja en su precio. Gracias a esta campaña comercial, el Peugeot 308 vuelve a situarse como una de las opciones más interesantes para quienes buscan un coche moderno, bien equipado y con una excelente relación entre calidad y precio.

Un diseño que sigue marcando diferencias

Desde su lanzamiento, el Peugeot 308 ha destacado por ofrecer una imagen mucho más sofisticada que la de buena parte de sus rivales. El frontal, presidido por la nueva identidad visual de la marca, transmite personalidad gracias a una parrilla de gran tamaño y a la característica firma luminosa en forma de colmillos LED. Su silueta deportiva y sus proporciones equilibradas consiguen que siga siendo uno de los compactos más atractivos del mercado.

El interior mantiene esa misma apuesta por la modernidad. El puesto de conducción está protagonizado por el conocido Peugeot i-Cockpit, con un volante de pequeñas dimensiones y una instrumentación situada en una posición elevada. Este diseño busca mejorar la ergonomía y ofrecer una experiencia de conducción diferente a la de otros modelos del segmento.

La calidad percibida también es uno de sus puntos fuertes. Los materiales utilizados, el ajuste de las diferentes piezas y el cuidado por los detalles permiten que el habitáculo transmita una sensación claramente superior a la esperada en un compacto generalista. Todo ello se completa con un sistema multimedia de última generación y un completo equipamiento tecnológico.

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Más atractivo que nunca gracias a su rebaja

Uno de los grandes argumentos del Peugeot 308 es la variedad de su oferta mecánica. Está disponible con motores de gasolina y diésel de última generación, versiones híbridas con etiqueta ECO, variantes híbridas enchufables para quienes desean reducir al máximo el consumo y una versión completamente eléctrica destinada a quienes buscan una movilidad libre de emisiones.

Esta amplia oferta permite que prácticamente cualquier conductor encuentre una versión adaptada a sus necesidades, ya sea para un uso mayoritariamente urbano, largos desplazamientos por carretera o un equilibrio entre ambos escenarios.

A nivel dinámico, el 308 continúa siendo uno de los compactos más agradables de conducir. La dirección ofrece un tacto preciso, el chasis mantiene un excelente compromiso entre estabilidad y confort y las suspensiones absorben con eficacia las irregularidades del asfalto sin perjudicar el comportamiento en curva. El resultado es un coche cómodo para el día a día y muy satisfactorio cuando llegan los viajes.

La campaña de descuentos disponible actualmente aumenta todavía más el atractivo del modelo. Con un precio más competitivo, el Peugeot 308 consigue posicionarse como una de las compras más inteligentes de su categoría. Combina diseño, calidad, tecnología, eficiencia y una gran variedad mecánica en un único producto, convirtiéndose en una alternativa muy recomendable para quienes buscan un compacto capaz de responder con solvencia tanto en la ciudad como en carretera, sin necesidad de dar el salto a un SUV.