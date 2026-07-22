Más bonita y, para la mayoría, mejor que la Yamaha Tracer 9 GT y lista para hacer muchos kilómetros

Coches y Motos 22 JUL 2026 - 10:36h.

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Hay motos y motos, aptas para todos los gustos y opiniones, pero sin duda hay una que consideramos que sobresale por encima del resto cuando buscamos algún modelo ideal para hacer largos recorridos sin preocuparse por nada. La Yamaha Tracer 9 GT podría estar en este grupo, y de hecho es una de las más aclamadas, pero es que a nosotros nos convence mucho más la Honda NT 1100, que es una de las mejores que recordamos haber visto recientemente.

Es una moto que destaca por su comportamiento divertido, su agilidad y su confort, que en 2025 sufrió una importante cantidad de mejoras, como las suspensiones electrónicas o el sistema DCT de doble embrague. Y a esto hay que añadirle que también recibió la homologación Euro 5+, se le instaló una IMU de seis ejes, una mayor relación de compresión, una ECU actualizada, una batería de litio más ligera o un nuevo diseño en el carenado.

Esta propuesta de la firma del Ala Dorada se ha desarrollado para un uso viajero, lo que explica su gran protección aerodinámica y su capacidad de carga, con las maletas integradas de serie. Asimismo, también queremos resaltar los puños calefactables y el caballete central, los faros de LED o la instrumentación mediante una pantalla TFT de 6,5 pulgadas con conectividad. El motor, lo más importante, tiene una cilindrada de 1084 centímetros cúbicos, es bicilíndrico, de ocho válvulas con 100 CV de potencia y un par máximo de 112 Nm, y no le falta el embrague asistido y anti-rebote.

El precio de la Honda NT 1100 es de 15.700 euros

La inversión que se necesita a cambio de la Honda NT 1100 es de unos más que razonables 15.700 euros, lo que a todos nos parece una auténtica ganga.