BMW pone al alcance el CE 04 A2, el scooter eléctrico más surrealista que hemos visto
Si hablamos de scooters, lo más habitual es que se te vengan a la cabeza modelos como la Honda ADV 350 o la Yamaha TMAX. Pero a la hora de hablar de scooters 100% eléctricos, cuesta mucho más encontrar algún modelo que sea fácilmente reconocible por todos. Y esto es exactamente lo que han logrado en BMW gracias al CE 04 A2, que es una moto simplemente sensacional, con un diseño que no deja a nadie indiferente, y un precio muy razonable.
Es la joya de la corona en el apartado de propulsión eléctrica, con unos gráficos muy especiales y unas especificaciones que lo sitúan entre los mejores del mercado. Recientemente, ha sufrido una serie de mejoras que hacen de este scooter una opción todavía más atractiva, con un sistema de navegación integrado o unas nuevas estéticas asociadas a distintas versiones. Y cuenta con varios modos de conducción, control automático de estabilidad o control de tracción, que es opcional.
El tiempo de carga de la batería es de unas cuatro horas, aproximadamente, aunque si utilizas el cargador rápido, esta cifra puede rebajarse hasta una hora y cuarenta minutos. El motor que utiliza este scooter 100% eléctrico es apto para que lo pueda conducir cualquier usuario con carné A2, pues es capaz de ofrecer una potencia máxima de 42 CV a 4.900 revoluciones por minuto, con un par máximo de 62 Nm, y con una autonomía de unos 130 kilómetros.
Paga 12.260 euros por el BMW CE 04 A2
Si buscas conseguir este scooter eléctrico de BMW, el CE 04 A2, un nombre que también es realmente original, lo que necesitarás realizar es un desembolso total de 12.260 euros. Una cifra que puede parecer algo elevada viendo su poca autonomía, pero que a nosotros nos parece que está justificada.