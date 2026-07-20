El nuevo Skoda es, para muchos, el modelo más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 20 JUL 2026 - 20:38h.

Skoda se pasa el juego con el nuevo Peaq

Skoda convierte el Fabia en un deportivo

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Skoda siempre ha destacado por fabricar coches racionales, espaciosos y bien aprovechados. El nuevo Skoda Peaq mantiene esas cualidades, pero añade un diseño mucho más emocional. Sus proporciones, su presencia y una imagen especialmente elegante lo convierten, para muchos, en el modelo más bonito presentado hasta ahora por la compañía checa.

También es uno de los Skoda más grandes. Su carrocería mide 4,87 metros de longitud y la distancia entre ejes se acerca a los tres metros. Estas dimensiones permiten ofrecer un interior muy espacioso. El Peaq está pensado para familias que necesitan amplitud, aunque no quieren renunciar a una imagen moderna ni a un comportamiento refinado. Sus rivales serán los Kia EV6, Xpeng G9 y Audi Q6 e-tron.

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El último en llegar a la familia de Skoda

El precio comienza en 48.907 euros al contado o 47.152 euros financiando la compra. La oferta incluye el cargador y su instalación. Requiere una entrada de 10.307,99 euros, 35 cuotas mensuales de 290 euros y un pago de 4.050 euros en el mes doce. La cuota final alcanza los 28.556,22 euros.

Las dos versiones utilizan una batería de 91 kWh. El modelo de acceso desarrolla 286 CV y ofrece hasta 638 kilómetros de autonomía WLTP. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos y alcanza los 180 km/h. Son prestaciones más que suficientes para un eléctrico grande y orientado al confort.

Posiblemente sea el Skoda más tecnológico

Por encima aparece una variante de 299 CV. Reduce la aceleración hasta los 6,7 segundos, aunque su autonomía baja a 605 kilómetros. La velocidad máxima se mantiene en 180 km/h. No existen grandes diferencias entre ambas opciones. La primera prioriza el alcance, mientras que la segunda ofrece una respuesta ligeramente más rápida.

La gama se divide entre los acabados Selection y Sportline. Desde el primero incluye llantas de 19 pulgadas, faros LED, climatizador de tres zonas y asientos delanteros calefactados. También incorpora navegador, cámara trasera, acceso sin llave y portón eléctrico. Añade control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y frenada automática. Cuenta además con carga bidireccional y una garantía ampliada de cuatro años o 60.000 kilómetros.