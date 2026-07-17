El nuevo Skoda Peaq es el SUV más refinado de los últimos años de la marca y mejora a modelos más caros

Coches y Motos 17 JUL 2026 - 05:18h.

El último Skoda en sumarse a la familia es el mejor de la gama

El nuevo Skoda es, para muchos, la mayor maravilla

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Skoda llevaba tiempo preparando un modelo capaz de situarse entre los grandes referentes del segmento eléctrico. El resultado es el nuevo Peaq. Un SUV de gran tamaño. Muy tecnológico. Muy espacioso. Y con un nivel de refinamiento que sorprende incluso frente a opciones bastante más caras. La marca checa da un paso adelante. Y demuestra que ya puede mirar de tú a tú a fabricantes considerados premium.

Con 4,87 metros de longitud y una batalla de 2,96 metros, el Peaq apuesta por el confort. El espacio interior es enorme. Suficiente para las siete plazas que ofrece. También transmite una gran sensación de calidad. La insonorización ha sido especialmente cuidada. Los materiales mejoran respecto a generaciones anteriores. Y la presentación del habitáculo está a un nivel muy alto. Entre sus rivales aparecen modelos como el Kia EV6, el Xpeng G9 o el Audi Q6 e-tron, aunque su propuesta resulta especialmente equilibrada.

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Acaba de llegar a la familia Skoda y ya está de oferta

La gama del Skoda Peaq arranca en 48.907 euros al contado o 47.152 euros financiados. Además, Skoda propone una fórmula con cuotas desde 290 euros al mes, incluyendo el cargador y su instalación. Es una oferta interesante para un SUV de estas dimensiones. También para un modelo que apuesta por la electrificación sin renunciar al confort en los viajes largos.

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Las dos versiones utilizan una batería de 91 kWh. La primera desarrolla 286 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos. Homologa hasta 638 kilómetros de autonomía WLTP. La variante superior aumenta la potencia hasta 299 CV. Rebaja el 0 a 100 a 6,7 segundos. Y mantiene una autonomía de 605 kilómetros. En ambos casos, la velocidad máxima está limitada a 180 km/h.

Un equipamiento a la altura de los premium

En equipamiento, la gama se divide en dos acabados: Selection y Sportline. Ambis disponibles para las dos versiones mecánicas. Y desde el primero ya incluye climatizador de tres zonas, acceso y arranque sin llave, navegador, cámara trasera, calefacción para los asientos delanteros, volante calefactable, integración inalámbrica para el smartphone y control por voz. También suma iluminación ambiental, carga bidireccional y numerosos asistentes electrónicos de conducción.

La seguridad tampoco se queda atrás. Dispone de Front Assist, asistente de mantenimiento de carril, ayuda en atascos, control de crucero adaptativo, asistente de cambio de carril, reconocimiento de señales, detector de fatiga y sistema PreCrash. A ello añade sensores de aparcamiento delanteros y traseros, retrovisores calefactables con memoria, alarma y faros LED con iluminación adaptativa.